Někdejší obránce a současný Vrbův asistent se postavil na svém obvyklém postu ve středu defenzivy. „Zjistili jsme, že po těch operacích, které absolvoval, to vypadá v pořádku, tak jsme ho zařadili do základu,“ vtipkoval Pavel Vrba po tréninku na adresu Baránka, který kvůli vleklým zdravotním potížím ukončil kariéru v roce 2018.

Média byla na stadion vpuštěna až na závěrečnou půlhodinu, během které byla k vidění hra na dvě branky, závěrečný výklus a strečink. Při hře několikrát poslal hlasité pokyny směrem ke svým svěřencům. „Tam už míč byl, otoč to,“ dirigoval zadní řady Vrba.

Jak to bylo s vodkou? Vrba měl v Baníku hereckou premiéru. Jen kompars, smál se.

K mužstvu promlouval i během pauz na občerstvení. „Byl to první trénink po dovolené, takže je vidět, že hráči jsou nadržení. Mělo to parametry, které jsem očekával. Jsem rád, že to tak vypadalo,“ pochvaloval si šéf ostravské lavičky, jehož práci bedlivě u hřiště sledoval majitel Baníku Václav Brabec i sportovní ředitel Alois Grussmann.

Z posil se Michal Frydrych postavil na stopera k Davidu Lischkovi, mladý Jan Kubala obstarával levou stranu svého týmu a střed zálohy Ladislav Takács. Právě na tento post Vrba s defenzivním univerzálem počítá. „Vzhledem ke složení mužstva je to spíše šestka. Stopeři tu jsou, a my potřebujeme ve středu pole výšku i důraz. To on splňuje,“ prozradil kouč.

„Frýďas je komplexní stoper, který může hrát ve trojce i čtyřce. Umí se ve třech dostávat do pozic, kdy je schopen podporovat útočnou fázi. Vyzkoušíme to, a uvidíme, co nám bude vyhovovat,“ dodal Pavel Vrba.

Šmicer: Důvěra se buduje, ale pomalu. Další kandidatura? Byl bych za zoufalce

S týmem se stále seznamuje. „Já jsem tu nový, takže všichni jsou tu pro mě noví,“ usmíval se. „Ale nemyslím si, že to jsou hráči, kteří by se měli nějak okoukávat. Jsou zkušení, měli by naskočit a Baníku v dalších sezonách pomoci,“ zadoufal Vrba.

Minimálně pro přípravu počítá i s některými navrátilci z hostování (Tijani, Cienciala, Sanneh), na hřišti byli i hráči z béčka jako třeba Jan Fulnek, Marek Jaroň, Martin Hrubý, nebo Roman Zálešák. „V prvním bloku, než pojedeme do Polska, dostanou všichni prostor. A když zkoušku zvládnou, není důvod, proč by se nevrátili na delší dobu,“ podotkl.

Jednání o nových posilách

Na čtvrteční tiskové konferenci sliboval Vrba další posily. Žádná neohlášená se ale neukázala. „Zatím nikdo není, měli jsme něco rozjednáno, ale padlo to. A nerad bych říkal jména, protože mám zkušenost, že když se něco řekne, druhý den je to jinak. Pak si to vyčítám, jelikož se dějí věci, které by se jinak neděly,“ prozradil.

„Ale pracujeme na tom, není tajemstvím, že hledáme krajní hráče, kde bychom chtěli někoho přivést. Bohužel, co jsme měli vytipováno, vypadá, že nevyjde. Určitě to ale neznamená, že se pro nás přestupní období uzavřelo,“ doplnil Pavel Vrba.

Úpadek fotbalu v českých zemích? Není kde brát, malé kluby drtí nedostatek hráčů

Ve čtvrtek a v pátek mužstvo absolvovalo fyzické testy, nyní ho čeká nejneoblíbenější období přípravy. „Mám informaci, že podle výsledků jsou hráči připraveni, vypadá to dobře. Teď máme deset složitějších dní, to znamená každé dopoledne trénink na hřišti, odpoledne nějaká metráž, kterou potřebujeme v prvním bloku zvládnout,“ nastínil na závěr nejbližší plány Pavel Vrba.

Nadcházející dny budou pro Ostravany výhradně ve znamení tréninku. První přípravný zápas sehraje Baník příští sobotu 25. června ve Štěpánkovicích proti třetiligovým Otrokovicím.

Aktuální kádr:

Brankáři: Jan Laštůvka, Viktor Budinský, Radovan Murin, Martin Hrubý, obránci: Gigli Ndefe, Jan Juroška (dlouhodobé zranění), Muhammed Sanneh, Roman Zálešák, Jakub Pokorný, Michal Frydrych, Karel Pojezný, Jaroslav Svozil (dlouhodobé zranění), Ladislav Takács, David Lischka, Martin Chlumecký, Jiří Fleišman, Jan Kubala, Jan Fulnek, záložníci: David Buchta, Petr Jaroň, Filip Kaloč, Jiří Boula, Nemanja Kuzmanovič, Daniel Tetour, Lukáš Budínský, Lukáš Cienciala, Marek Jaroň, útočníci: Ladislav Almási, Jiří Klíma, Daniel Smékal, Muhamed Tijani.