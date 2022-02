Baník si proti Teplicím nepřipouštěl žádnou ztrátu, což podpořila i úvodní branka Almásiho na 1:0. Teplice ale poté převzaly otěže utkání a byly aktivnějším mužstvem, což gólově vyjádřil dvakrát debutant Sejk a nováček Žák, kteří poslali Skláře do překvapivého vedení. V 83. minutě sice druhou brankou snížil Almási, jistotu ale Teplicím dal v nastaveném čase Lukáše Mareček. Baník tak v lize prohrál po devíti zápasech.

Konec série! Almásiho trefy byly málo, Baník po špatném výkonu padl s Teplicemi

Baník Ostrava - FK Teplice 2:4 (1:1)

Branky: 20. a 83. Almási - 41. a 70. Sejk, 62. Žák, 90.+4. Mareček. Rozhodčí: Krejsa - Paták, Vodrážka - Machálek (video). ŽK: Chlumecký, Boula, Svozil - Prošek, Grigar, Hyčka. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Sestavy:

Ostrava: Budinský - Svozil, Chlumecký, Fleišman - Ndefe, Ekpai (62. Boula), Kaloč, Budínský (71. Šín), Falta (71. Buchta) - Almási, Klíma. Trenér: Galásek.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Jukl, Boljevič (65. Prošek), Fortelný (89. Kodad) - Žák (80. Sunzu), Sejk (89. Mareš). Trenér: Jarošík.

Bohemians - Zlín 1:0

Taktikou svázané utkání bylo k vidění v Ďolíčku. Jedinou branku utkání nakonec vsítil už v páté minutě bývalý hráč Zlína Petr Hronek, který zařídil první vítězství Bohemky po sérii čtyř proher. Klokani navíc poskočili na 11. místo a předskočili svého soupeře v tabulce.

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 5. Hronek. Rozhodčí: Adámková - Antoníček, Pfeifer - Hrubeš (video). ŽK: Bederka - Tkáč, Conde, Vraštil, Cedidla. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Petrák, Hronek (85. Koubek), Květ, Kovařík (84. Bartek) - Chramosta (42. Beran), Puškáč (51. Necid). Trenér: Klusáček.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov (90.+2 Kolář) - Hrubý (78. Chwaszcz), Conde - Dramé (67. Vukadinovič), Tkáč (78. Hrdlička), Janetzký - Fantiš. Trenér: Kalivoda.

Hradec Králové - České Budějovice 2:2

Velmi zajímavé utkání se odehrálo v boleslavském azylu, kde k domácím zápasům v této sezoně nastupuje Hradec Králové. Votroky poslal do vedení Jakub Rada, na to ale Budějovice dokázaly odpovědět brankami van Burena se Škodou. Poté navíc Hradec šel do deseti po druhé žluté kartě Kodeše, přesto se mu ale povedlo vyrovnat. Čolič totiž po zaviněné penaltě dostal též červenou kartu, nabídnutou penaltu využil druhou brankou utkání Jakub Rada.

Sahali po první výhře venku, ani bod není zlý

FC Hradec Králové - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:1)

Branky: 26. a 76. z pen. Rada - 45.+1 Van Buren, 56. Škoda. Rozhodčí: Radina - Hurych, Šimáček - Julínek (video). ŽK: Kodeš - Čolič, Hora. ČK: 64. Kodeš - 75. Čolič. Diváci: 638 (omezený počet).

Sestavy:

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Kubala (54. Prekop), Vašulín (86. Kučera), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Valenta, Hora (69. Hellebrand) - Van Buren, Škoda, Mršič (80. Sladký) - Mihálik. Trenér: Horejš.