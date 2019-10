Je s podivem, že mladík, který se nevešel do kádru Baníku, drží svými trefami Slovácko v horní polovině ligové tabulky. Proti Liberci se trefil už po osmi minutách hry, pro Slovácko to byla už druhá v zápase.

„Věděl jsem, že přijde centr a snažil jsem se situaci hlídat, abych nebyl v ofsajdu. Balon mi po centru Máry Havlíka krásně přistál na hlavě. Bylo to jednoduché zakončení. Říkali jsme si, že na Liberec vletíme. Nakopl nás vlastní gól soupeře. Vzápětí jsme dali na 2:0. Druhá branka nás uklidnila,“ popisoval Ondřej Šašinka svoji branku a parádní úvod zápasu.

Jenže v závěru poločasu se hostům z Liberce podařilo vrátit do utkání. Dvě minuty před odchodem do kabin snížil Baluta. „Gól padl po naší hloupé chybě. Dvoubrankové vedení jsme chtěli udržet, abychom šli do druhé půle ve větším klidu – to se nepodařilo,“ okomentoval závěr poločasu aktuálně nejlepší střelec Slovácka.

Zápas se lámal po hodině hry po rumunsko – chorvatské spolupráci. Alexandr Baluta přiťukl míč Petaru Musovi, který placírkou mířil přesně. Liberec vyrovnal, ale ke slovu přišlo video. VAR gól, pro ruku Baluty po důkladném zkoumání, nakonec neuznal.

„Při gólu Liberce mi ani nezatrnulo. Viděl jsem to z půlky. Byla to jasná ruka Baluty. I Hofi (Hofmann- pozn. red.) mi to potvrdil, takže jsem se nějak nebál. Naštěstí tady video bylo. V Olomouci jsme po ruce taky dostali gól, ale tam video nebylo. Dneska nám pomohlo. Mělo by být na každém zápase,“ povídá Šašinka.

Příští víkend čeká na FORTUNA: LIGU reprezentační přestávka. Pro Ondřeje Šašinku to žádný velký odpočinek nebude. Také díky Slovácku patří k lídrům U21. Lvíčata čeká v kvalifikaci Eura ve čtvrtek Řecko a v pondělí na stadionu v Uherském Hradiště Skotsko.

„Hrozně se těším. Čekají nás dva nejdůležitější zápasy. Doufám, že uspějeme,“ přeje si na závěr Ondřej Šašinka.