Baníkovcům výrazně pomohl hvězdný útočník hostí Tomáš Necid. Na přelomu prvního a druhého poločasu se nechal bývalý reprezentant vykartovat a musel předčasně pod sprchy. Pražané přitom mohli i v oslabení vyrovnat. V 62. minutě však Laštůvka vychytal Osmančíka.

„Přišlo mi, že hrajemev početní převaze a aktivita šla dolů. Asi jsme se báli o výsledek, ale to nás neomlouvá. Ve druhé půli jsme si nevytvořili žádnou šanci, to je od nás málo a fanouškům se omlouvám. Aktivita tam žádná nebyla,“ vzkazoval autor vítězné trefy Jánoš.

„První poločas a úvod druhé půle byl od nás dobrý,“ řekl první kouč Baníku Luboš Kozel. „Bohemku jsme k ničemu nepustili, byli jsme kvalitnější v kombinaci na míči. Vedení bylo zasloužené. Chyběl tomu jen druhý gól. Bohužel vyloučení Necida nám spíše ublížilo,“ přiznal Kozel.

„Věděli jsme, že nemají co ztratit. Hráli to víc v uvolnění a v pohybu. A my v těch fázích nebyli kvalitní. Dávali jsme jim šance v přechodu na míči. Pojistku jsme nepřidali, a pak to byla hektika. V té chvíli to bylo špatné, představoval bych si to jinak. Závěr byl ubojovaný, je to třetí výhra v řadě. Vážíme si jí,“ dodal Luboš Kozel.

Baník Ostrava – Bohemians 1:0 (1:0)

Branka: 23. Jánoš. ŽK: Svozil, Potočný – Necid, Köstl. ČK: 47. Necid (Bohemians). Rozhodčí: Denev – Hájek, Matoušek.

Baník: Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš, Daniel Tetour (84. Jirásek) – De Azevedo (84. Buchta), Mena (76. Kuzmanovič), Potočný (84. Azackij) – Zajíc (64. Tijani). Trenér: Kozel.

Bohemians: Le Giang – Schumacher (81. Keita), Köstl, Hůlka, Vondra – Vaníček (72. Vacek), Ljovin, Květ (42. Novák), Jindřišek (72. Bederka), Hronek (42. Osmančík) – Necid. Trenér: Klusáček.