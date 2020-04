Fotbalová liga má kvůli koronaviru nucenou pauzu, na hráčském trhu je ale živo. Aktuálně rušno je v případě odchovance Slovácka Tomáše Zajíce. Třiadvacetiletý útočník měl po sezoně namířeno do Mladé Boleslavi, tam ale nakonec nezakotví. Od příštího ligového ročníku bude působit v Baníku Ostrava, kde podepsal tříletý kontrakt s opcí.

Zleva výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák, nová posila Tomáš Zajíc a sportovní ředitel Baníku Ostrava Marek Jankulovski. Foto: www.fcb.cz | Foto: Deník / Redakce

„Je to perspektivní hráč, který má předpoklady pro další růst. V třiadvaceti letech mít na kontě už dvacet pět gólů v lize, to je velice dobrá vizitka. A i typologicky se nám do týmu hodí,“ řekl sportovní ředitel Baníku Ostrava Marek Jankulovski.