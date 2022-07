Podle svých slov si chtěl vyzkoušet, zda je do budoucna u jeho týmu tento systém reálný. Kdyby měl hodnotit pouze podle 45 minut proti týmu vedeného Radkem Látalem a Radimem Kučerou, mnoho kladů by nenašel.

„Omluvou hráčů je, že to hráli poprvé a nemají s tím zkušenosti. Nebo jen minimální,“ pronesl Pavel Vrba, který pro druhý poločas vsadil na klasické schéma 4-2-3-1.

Co jste si od systému se třemi obránci sliboval?

Čekal jsem, že budeme silnější na míči, budeme mít víc prostoru ve středu pole. Spíše jsme tím ale dávali velký prostor soupeři na zakládání útoků a na naše držení míče se moc nedostalo. Byla to zkouška a nedopadla dobře.

Jak hodnotíte zápas?

Možná se projevuje náš týdenní blok, který byl hodně zaměřený na kondici a určitě jsme se neprosazovali tolik, jako v prvních dvou zápasech, kdy jsme měli výrazně víc šancí. Narazili jsme na soupeře, který nás do nich moc nepouštěl. V útočné fázi to z našeho pohledu bylo slabší, než ty dva předchozí.

Do druhé půle sice nastoupila poměrně kombinovaná sestava, ale fotbal bavil víc, co myslíte?

Ano, ale na druhé straně soupeř také prostřídal a bylo to v jistých fázích hodně divoké. Hlavně ke konci nahoru-dolů, byla jen otázka času, kdo dá gól. Nedal nikdo, což je škoda, ale beru celkový pohled. V prvních šedesáti minutách hrál proti nám silnější soupeř, než v závěru.

Za Baník poprvé od svého zimního příchodu nastoupil Karel Pojezný. Ukázal, že umí být konstruktivní?

Já myslím, že kvůli toho byl Baníkem vybraný. Je to stoper, který dokáže rozehrát, zapojuje se do kombinace, takže je to pro ofenzivu zajímavý typ.

Na zkoušce byl v klubu i Yann Yao, v sobotu už ale nehrál. Nelíbil se vám?

Abych se přiznal, tak ani nevím, co s ním je. Najednou zmizel a nedozvěděl jsem se, co se děje, jak se děje… To je dotaz spíše na někoho jiného.

A vy jste s ním chtěl dál pracovat?

Byla nějaká domluva, ale já fakt netuším, jak vypadala. Nechci se tu zamotávat do něčeho, o čem moc nevím. Já chtěl, aby zůstal ještě minimálně na tento zápas, on se rozhodl, že ne. Na tohle se musíte zeptat někoho jiného. Neměl jsem s ním problém, ale když se tak se svým manažerem rozhodl, tak to nedokážu ovlivnit.

Co vám zápas prozradil vzhledem k plánovanému zúžení kádru?

(pousměje se) Hodně. Během týdne jsme hráli proti dvěma ligovým mančaftům, což takhle v úvodu přípravy není optimální. Většinou hrajete se slabšími soupeři. Na druhé straně mi to usnadňuje to, že vidím, jak se s tím kteří hráči vyrovnávají, jak to zvládají. Kádr je teď široký a musíme ho zúžit minimálně o čtyři pět jmen. Do konce příštího týdne to uděláme.

Takže v tomto složení ještě absolvujete středeční utkání v Lišni i poté v sobotu v Havířově proti Žilině?

Do Líšně pojede nějaké mužstvo, je otázkou, zda silnější, nebo slabší. Mám teď představu, že by tam jel tým, který pak doma s Žilinou hrát nebude. A tam bych chtěl postavit silnější mužstvo.

A máte představu, kdo z kádru vypadne, nebo to je ještě na diskusi?

Něco už je, ale pořád se to rýsuje. I dnes jste viděl výkony některých hráčů… Je to těžké, ale zúžit to musíme a budeme tak pracovat s dvaceti, jednadvaceti hráči, protože mít jich na ligu 27 je složité. Chtěli jsme dát všem příležitost, což ovlivňuje herní projev, který není optimální, ale já to takhle na začátku přípravy mám vždycky. Chci dát všem šanci. A podle toho pak s vedením klubu budeme jednat, kdo to zvládl lépe, kdo hůř, a půjde tak na hostování, nebo do béčka.

S nějakým příchodem ještě počítáte?

Pořád se o nich bavíme. Snažíme se posílit hlavně v ofenzivě. Ne na hrotu, kde máme tři čtyři nadstandardní hráče, ale na stranách. Tam máme problémy. Není ani žádným tajemstvím, možná budeme na straně zkoušet některé hroťáky. Křídla prostě nefungují a mít na střídačce hráče, kteří na to mají, jen kvůli postu, asi také není optimální. Možná to nebude o tom, že je to jejich pozice, ale holt tam postavíme kvalitnější hráče. Někdy totiž zjistíte, že i hrotový útočníci udělají na křídle víc práce, než typické křídlo.