Fotbalisté šestého týmu FORTUNA: LIGY přivítali Olomouc, která na Slovácku naplno bodovala před dlouhými osmi lety. Za normálních okolností by přišlo na moravské derby okolo pěti tisíc fanoušků. Stejně jako na ostatních stadionech byla také v Uherském Hradišti limitovaná účast 300 lidí na zápase.

Samozřejmostí bylo také několik bezpečnostních koronavirových opatření. Na rozcvičku i k zápasu přišel každý z týmu samostatně. Pečlivá dezinfekce míčů těsně před utkáním byla samozřejmostí, jako podavači se představili trenéři mládeže Slovácka. K vidění nebylo ani tradiční podávání rukou před utkáním.

Hráči se po příchodu na hřiště okamžitě rozmístili na svoje posty. Slovácko nastoupilo bez svého nejlepšího střelce Zajíce, kterého nahradil na hrotu Jurečka.

Právě zimní posila domácích se v úvodu hrotu snažila zlobit olomouckou defenzívu. První dvacetiminutovka se hrála bez výraznějších šancí, první velkou příležitost na změnu skóre měl Juliš, ale po přihrávce Falty pálil z gólové pozice do boční sítě. I když se hrálo bez fanoušků, tak z hlavní tribuny se občas ozvala hlasitá podpora domácího týmu.

Jurečkovy šance

Po půlhodině hry pálil z hranice velkého vápna Daníček, ale střela mu nesedal a skončila vysoko nad. O dvě minuty později našel hodně aktivní Sadílek ve vápně zpětnou přihrávkou Jurečku, ten ale z gólové pozice pálil jenom do gólmana Olomouce. A Jurečka zlobil dál, těsně minul hlavičkou v další gólové pozici.

Do druhé půlky vstoupili aktivněji domácí. Petrželovu nadějnou střelu obrany Sigmy odblokovala, Sadílkův projektil zase zpacifikoval olomoucký gólman a sólo Jurečky skončilo střelou nad. Sigma hrozila jenom z ojedinělých brejků. Gól domácích visel ve vzduchu, jen scházela finální fáze.

Domácí kouč to řešil střídáním Jurečky, dvacet minut před koncem poslal na hrot Zajíce. Patnáct minut před koncem mohl poslat domácí do vedení kapitán Daníček, jeho střela šla vedle levé tyče.

Tlak Slovácka vrcholil kolem sedmdesáté minuty, v závěru už se hrálo mezi šestnáctkami. Zdálo se, že oba týmy po restartu ligy jsou s remízou spokojení. V samém závěru ještě vyfasoval za protesty žlutou kartu kouč Slovácka Martin Svědík.

Na stadionu byl klid. Fanoušci Slovácka povzbuzovali na Krčku

Stejně jako na ostatních stadionech se také v Uherském Hradišti hrálo bez diváků. Tedy, abychom byli přesní, s kvótou tří stovek osob na stadionu. Z hlavní tribuny byl sice občas slyšet pokřik, který hnal domácí do útoku, ale to bylo z řad jedinců. Domácí fanoušci ani neorganizovali nějaké hromadné fandění, jako například při prvním přípravném zápase po koronavirové pauze proti Prostějovu. Nejvíc příznivců se sešlo v restauraci Krček, který je v těsné blízkosti stadionu. Venku seděla asi dvacítka fanoušků a uvnitř zhruba sedmdesát příznivců Slovácka, kteří sledovali zápas na velkých obrazovkách. Jestli neměli v úmyslu povzbuzovat hromadně u stadionu? „Nebylo nám to doporučeno, prý kvůli bezpečnosti. Moc tomu sice nerozumím. Je to komedie,“ nechal se slyšet jeden z příznivců Slovácka, který nechtěl prozradit jméno.

FORTUNA:LIGA, 25. KOLO

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Klíma - Moláček, Caletka

Žluté karty: Hofmann, Daníček.

1.FC Slovácko: Trmal – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek – Petržela (79. Zahustel), Havlík, Daníček, Navrátil (86. Kalabiška) – Sadílek – Jurečka (70. Zajíc). Trenér: Martin Svědík.

SK Sigma Olomouc: Mandous – Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek – Breite – Hála, Houska, Chytil (72. Zahradníček) , Falta (72. Daněk) – Juliš (85. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.