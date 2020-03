Byli jste aktivnější, ale nakonec musíte být rádi za bod.

Je to tak. V závěru to Sparta jen nakopávala, zaplaťpánbůh, že nám to tam spadlo.



Na jaře jste už dvakrát prohráli, jak jste byl spokojený s vaším výkonem v derby?

Chvalitebný. Šlo ale o náš nejlepší zápas na jaře. Škoda, že nedotáhneme akce do konce.

Na hřišti to někdy opravdu hodně zajiskřilo…

Derby je tím specifické, nehledí se na tabulku. Nebyl ale žádný sprostý zákrok na červenou. Nikdo nic nechtěl vypustit.

Byl to fantatický zákrok



Na konci první půle se nehrálo kvůli dýmu z pyrotechniky. Bylo to nepříjemné?

Úplně zbytečně to bylo zastavené, na hřišti bylo vidět dobře. Zbytečně jsme stáli.



Náskok na druhou Plzeň už je jen osmibodový. Vnímáte to?

Ano. Ale pořád je to osm bodů, na místě není žádná panika. Proti Spartě jsme navázali na herní styl z podzimu a když budeme pokračovat, není se čeho bát.

Krátce po přestávce jste měl parádní střelu a všichni už viděli míč v síti.

To byl Hečův fantastický zákrok, takhle mi to nesedne ani na tréninku. (usmívá se) Čapl mi to skvěle, klobouk dolů.



Heča pak špatně vyběhl a vy jste ze třiceti metrů zkoušel střílet na prázdnou branku, kde byl jen obránce…

To měl být jasný gól. Chtěl jsem to obstřelit, ale blbě trefil míč.