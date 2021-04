Pět kol před koncem ročníku tak Brno zůstalo na šestnácté příčce se čtyřbodovou ztrátou právě na Teplice, které drží první nesestupovou patnáctou pozici. „Působili jsme jako banda žebráků, kteří si nezaslouží absolutně nic. Každým kolem ztrácejí týmy okolo nás a nejsme schopní žádnou z těch šancí využít. Nikdo z nás se nemůže podívat do zrcadla a říct, že tam nechal všechno. Pak si každý musí položit otázku, jestli na to vůbec má,“ nebral si po utkání servítky brněnský záložník Rudolf Reiter.

Po zápase se domácí kabinou rozléhal řev hlavně kapitána Pavla Dreksy. Nutno říct, že oprávněný, vždyť Teplice hrály od konce první půle v deseti po vyloučení Šimona Gabriela, který těsně před pokutovým územím podrazil Jana Hladíka. „Paradoxně to po vyloučení bylo z naší strany horší. Nevypracovali jsme si jedinou vyloženou šanci proti týmu, který je pod tlakem a v poli jen v devíti lidech, ještě jsme mohli gól dostat. To je šílené. Můžeme za to jen my, nikdo jiný,“ štvalo Reitera.

V prvním poločase se ocitl v obrovské příležitosti, jenže teplický gólman Tomáš Grigar jeho pokus vyrazil, stejně jako Hladíkovu dorážku. V závěru první půle pak ze dvou metrů minul branku Ondřej Pachlopník. „Zlomilo se to, když domácí na začátku dvakrát třikrát doráželi a vždycky mě to trefilo. Od té doby jsem byl v klidu a věřil, že nedostaneme gól,“ prohlásil osmatřicetiletý Grigar, který se do základní sestavy vrátil po jedenácti kolech.

Většinu druhé půle působili domácí bezradně, jejich hře chyběl zápal. Hrozili jen z dálky, přestože hráli přesilovku, nedostali se k souvislému tlaku. „Chyběla nám odvaha a invence, málo jsme se tlačili do šestnáctky, nevytvářeli jsme situace před vápnem, abychom se dostali do přečíslení, dovolili si jedna na jedna. Udělat hráče a vystřelit, z toho padají góly,“ poznamenal brněnský trenér Richard Dostálek.

Na obou mužstvech se podepsala nervozita a důležitost utkání, jenže domácí hráči kazili příliš. „Zápas byl nervózní z obou stran, bylo tam hodně nevynucených chyb. Máme šikovné kluky na balonu, kteří umí obejít protihráče, ale jde o to mít dobře nastavenou a čistou hlavu. Hráči nebyli v herní pohodě, nervozita nám neskutečně svázala nohy,“ hlesl Dostálek.

Zbrojovka si po přestávce nepomohla ani zjednodušením hry, do pokutového území létalo minimum centrů. „Zápas o život má vypadat jinak. Když nejde proměnit šance, musíme žrát trávu. Místo abychom hráli účelně a sypali tam centry, kterými dostaneme Teplice pod tlak, tak zasekneme balon a přihráváme si vzadu,“ zlobil se Reiter.

Vukadinovič přestřelil branku

Největší příležitosti měli ve druhém poločase oslabení hosté, při jednom z brejků Vukadin Vukadinovič zblízka přestřelil branku. „Druhý poločas jsme odehráli perfektně, nevybavuji si, že by Brno mělo stoprocentní šanci jako první poločas, naopak gól Vukadinoviče visel na vlásku. Škoda, že jsme něco nedotáhli do koncovky. Bod je pro nás málo, lepší by byly tři, ale i vzhledem k červené kartě je zlatý. Máme s Brnem lepší vzájemný zápas a jsem na kluky hrdý,“ připomněl teplický kouč Radim Kučera prosincovou domácí výhru 1:0 se Zbrojovkou.

Pět kol do konce ročníku má brněnský celek pořád naději na udržení, ovšem jen bod už ztrácí Příbram, která vyhrála 1:0 v Karviné. „Kdybych řekl, že záchranu nepovažuji za reálnou, tak se můžu sbalit a jet. Samozřejmě považuji, jsou to čtyři body, ale musíme k tomu přistoupit úplně jinak a hrát na hranici svých možností. Pak si můžeme říct, že na to třeba nemáme,“ doplnil Reiter, jenž na jihu Moravy hostuje z Baníku Ostrava. V sobotním vzájemném duelu po dohodě klubů nenastoupí.

Zbrojovka Brno - FK Teplice 0:0

Rozhodčí: Franěk - Hájek, Dohnálek - Hrubeš (video). ŽK: Hlavica, Růsek - Jukl, Kodad, Mazuch, Grigar. ČK: 43. Gabriel (Teplice). Bez diváků.

Brno: Berkovec - Hlavica, Dreksa, Pernica, Moravec - Čermák (75. Sedlák) - Reiter (68. Texl), Štepanovský (75. Bariš), Pachlopník - Hladík (61. Fila), Růsek (61. Fousek). Trenér: Dostálek.

Teplice: Grigar - Hyčka, Gabriel, Knapík, Černý - Mareček, Jukl - Radosta (45. Mazuch), Žitný (53. Fortelný), Kodad - Vukadinovič (87. Vondrášek). Trenér: R. Kučera.