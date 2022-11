Slavia otočila malé derby po sporné penaltě. Plzeň opět vítězně přepnula na ligu

Nejprve se ve 23. minutě po hraničním zákroku slávistického záložníka Jakuba Hromady sesunul útočník domácích Erik Prekop. Rozhodčí Tomáš Klíma si celou situaci šel překontrolovat k videu, nakonec šel proti rozhodnutí Ondřeje Berky, který VAR obsluhoval. „Tahají se podivné záběry. Nemůže to trvat čtyři minuty. Diváci na tribuně to dávno vidí, my na lavičce to vidíme ze záznamu a rozhodčí se teprve rozmýšlí, jestli se půjdou podívat. Zabíjí to tempo a kvalitu zápasů,“ soptil trenér Bohemians Jaroslav Veselý, který za protesty po konci prvního poločasu viděl žlutou kartu.

Kritika trenérů

O pár okamžiků později se na druhé straně kopala penalta. Stanislav Tecl vybídl do sólového úniku Václava Jurečku, jenž po dvojitém skluzu Antonína Křapky a Daniela Krcha spadl – Klíma okamžité ukázal na značku penalty a i přes intervenci Berky u VARu i po shlédnutí celé situace svůj verdikt nepřehodnotil.

Útočník Slavie penaltu proměnil a nastartoval velký obrat, po kterém Slavia vyhrála 4:1 „Obecně mi vadí způsob, jakým to tady probíhá. V zahraničí se volá k videu na jasné pochybení, jasné situace. Tady byl skvěle rozehraný fotbal a zápas, místo toho se pokaždé pět minut nehraje po situacích, které nejsou zjevné. Když se dívám na velké ligy, platí skoro vždy rozhodnutí rozhodčího na hřišti,“ přidal se ke kritice videa i trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

S častými prostoji nesouhlasil ani trenér Bohemians. „Nerozumím metodice VAR, ale všichni mi to zase určitě vysvětlí na komisi (rozhodčích). Ale aby to pořád trvalo takhle dlouho, opakuje se to týden co týden. Dnes to úplně znehodnotilo zápas. Utkání mělo 25 minut skvělé tempo, pak se dlouho dohadujeme. Měřili jsme to, nehrálo se osm minut a pak se nastavují čtyři. Minulý týden se nastavovalo osm,“ nechápal Veselý.

Po utkání se hlavní sudí Klíma nebál jít s kůží na trh. „Viděl jsem, jak bránící hráč, myslím číslo 34 (Křapka), zezadu při snaze odkopnout míč nezasáhne balon a podrazí útočníka. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o výrazný kontakt. Zavolal mě, abych si to prohlédl. Opět jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit,“ vrátil se ke klíčovému momentu zápasu.