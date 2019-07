Vstřelil jste svůj první ligový gól v Česku. Jaký je to pocit?

Jsem samozřejmě rád za svůj první gól v lize, ale ještě raději bych byl, kdybychom bodovali. Bohužel to nevyšlo.

Na první gól jste čekal 12 zápasů. Dost se vám ulevilo?

Ano. Nebylo jednoduché poprvé skórovat. Já dávám do každého zápasu všechno a dnes to konečně přišlo.

Co podle vás rozhodlo?

Bojovali jsme do konce, ale Plzeň je velmi dobrý tým. Musíme se dívat dopředu na další zápasy a pokračovat v práci.

V čem byla Plzeň lepší?

Soupeř měl více odražených druhých míčů. V tom mi přišla Viktorka oproti nám lepší. Jinak to ale bylo celkem vyrovnané.



Při vstřeleném gólu vás skvěle našel centrem Aleš Nešický…

Ano, byl to parádní centr. Já vyskočil nejvýše a míč skončil v síti. Jak jsem už ale říkal, byl bych šťastnější, kdybychom vyhráli nebo alespoň remizovali.



Nehráli jste špatně. Remízu jste si zasloužili, nemyslíte?

Přesně tak. Šance jsme měli. Plzeň je ale těžký soupeř. Bohužel to nevyšlo. Snad to vyjde příště.



V obou zápasech nové sezóny jste začínal na střídačce. Věříte že vám gól může pomoci v boji o základní sestavu?

Vždy, když přijdu na plac, dám do zápasu všechno pro to, abychom zvítězili a pomohl jsem týmu k vítězství. Od určení hráčů do základní sestavy tu je trenér.