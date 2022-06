Kreativní záložník přišel do Ďolíčku ve svých deseti. Od té doby vysvlékl zelenobílý dres pouze na podzim 2021, kdy hostoval v Jablonci. Bývalý mládežnický reprezentant má na kontě 123 zápasů a šest gólů v první lize.

Opačným směrem zamířil čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč Ladislav Mužík. Pardubický odchovanec přicházel do Boleslavi loni v létě jako druhý nejproduktivnější hráč druhé ligy (v dresu Chrudimi). V Boleslavi, kde má platný kontrakt do konce června 2024, se ale výrazněji neprosadil. V áčku připsal dvanáct startů bez vstřeleného gólu a častěji nastupoval za třetiligové béčko. Do Bohemky odchází na hostování s opcí na případný přestup.

Další nepříjemnou povinnost mají za sebou. Fotbalisté absolvovali testy