Fotbalisté Boleslavi dokázali otočit nepříznivý vývoj finálového dvojzápasu prostřední skupiny české nejvyšší soutěže a po domácí výhře 3:0 nad Zlínem slaví postup do barážového utkání o postup do evropských pohárů.

V něm vyzvou příští sobotu pátý celek nadstavbové skupiny o titul. Tím bude buď ostravský Baník, nebo Slovan Liberec. „Soupeře do baráže si vybírat nechceme. Když to trochu odlehčím – tak na Liberec neumíme a Ostrava je daleko,“ laškoval po zápase dobře naladěný domácí kouč Jozef Weber.



Hned úvodní šance prvního poločasu byla v úvodní pětačtyřicetiminutovce tou největší. Mešanovič se přes dva obránce Zlína proháčkoval až do zakončení, ale jeho umístěnou střelu k tyči Rakovan dokázal vytěsnit. Hra pak sice probíhala za mírné územní převahy Boleslavi, leč výraznější šance nepřicházely. Jednu z mála měl v polovině prvního dějství opět Mešanovič, ale Rakovan si s jeho dvěma pokusy dokázal i tentokrát s vypětím sil poradit. Do zakončení se dostal i Přikryl s Komličenkem. Ale hlavičku prvně jmenovaného vytáhl Rakovan, nejlepší ligový střelec pak ve 34. minutě minul zařízení.