V pátek si po strhující výhře 3:0 na Zlínem zajistili fotbalisté Mladé Boleslavi postup do kvalifikačního zápasu o Evropu. A do neděle si pak museli počkat na svého soupeře.

Tím mohl být buď Slovan Liberec, nebo ostravský Baník. V nedělním posledním kole skupiny o titul potřeboval Slovan získat více bodů než Baník. To se nestalo a v sobotním rozhodujícím zápase tak Boleslavané pojedou na vítkovický stadion. O tom, kdo se kvalifikuje do Evropské ligy, rozhodne jediné utkání. To se bude hrát v sobotu od 15 hodin.

Sami boleslavští si ještě v pátek ze dvou nabízených variant vybírat nechtěli. „Když to řeknu v nadsázce – tak na Liberec neumíme a Ostrava je daleko,“ glosoval boleslavský lodivod Josef Weber. Stejně mluvil i útočník Muris Mešanovič: „Ono je těžké si v téhle fázi soupeře vybírat, oba celky mají silný tým. My si počkáme, kdo to bude a s ním si to rozdáme.“

Ten přidal i hodnocení zmiňovaného pátečního zápasu. Ten Boleslav sice vyhrála 3:0, v poločase však byl stav bezbrankový. „Všichni jsme věřili, že to otočíme. Bylo to ale hodně těžké. Bylo to o tom, kdy dáme první gól. V prvním poločase se nám to sice ještě nepodařilo, ale nakonec přišel brzo v poločase druhém.“

Vstřelil ho sniper Nikolaj Komličenko z penalty, která byla nařízená po faulu právě na Mešanoviče. Boleslav podle jeho slov ani bezbrankový první poločas neznervózněl: „Pořád jsme před sebou ještě měli 45 minut. A říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že v osmdesáté minutě může přijít první gól a ještě bude dost času.“

Bosenský útočník, který v únoru přestoupil do Mladé Boleslavi z pražské Slavie, je tak svými spoluhráči jeden krok o postupu do Evropy. „Je to samozřejmě obrovská motivace, ale poslední zápas bude nejnáročnější. Ale ani jeden z týmů se nebude mít na co šetřit. My do toho dáme všechno,“ burcuje autor pěti letošních ligových gólů.