Očekávalo se, že bude zápas vyprodaný do maximální možné kapacity, ale nejaktivnější fanoušci Pražanů zápas bojkotovali. I tak se na tribunách sešlo přes 3700 diváků a ti se rozhodně nenudili. Zejména v prvním poločase viděli snad všechno, co fotbal může přinést.

"Byl to hodně náročný zápas. Domácí zkvalitnili kádr, přivedli dobré hráče," chválil soupeře trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Úplně spokojený s výkonem jeho svěřenců ale tolik nebyl. "V první půli jsme to až na jednu chybu v defenzivě odehráli dobře, ale ve druhé šel výkon dolů," přiznal.

Jak je ve vzájemných zápasech těchto soupeřů typické, hrál se od začátku útočný fotbal. Hosté zahrozili Kuchtou a Lingrem, za domácí byl aktivní Skalák. Ten se v 19. minutě dokonce radoval i z gólu, ale jen pár vteřin. Videorozhodčí si pozval hlavního arbitra Zelinku k monitoru a tam bylo vidět Skálákovo přistrčení do bránícího Oscara.

Už to pomalu vypadalo, že se půjde do šaten za bezbrankového stavu, ale v posledních deseti minutách první půle přišly dva klíčové momnety. Nejprve ve 36. minutě vyrobil hrubou chybu boleslavský brankář Šeda, kterého potrestal skórující Kuchta a v nastavení, opět za pomoci videorozhodčího, udělal Zelinka červenou kartu domácímu Smržovi za úder loktem do Holeše.

"Předcházelo tomu bránění ve hře slávistického hráče. Smrž na to reagoval špatně, za to se červená dává. Kdyby rozhodčí odpískal první zákrok, nedošlo by k tomu, ale to nic nemění na tom, že to neměl udělat," komentoval boleslavský trenér Karel Jarolím vyloučení Smrže.

Za tohoto stavu a v oslabení to už měli Středočeši hodně těžké. Slávistická ikona na boleslavském hrotu, Milan Škoda, se do výraznější šance nedostala a po hodině hry jej trenér Jarolím vystřídal.

Slávisté si hru hlídali a domácí museli hru postupně čím dál tím více otevírat. To vedlo k rychlým protiútokům a při jednom z nich našel Stanciu parádním pasem nabíhajícího Schranze, který tváří v tvář Šedovi nezaváhal.

Boleslav trochu rozhýbal příchod Matějovského, ale domácí fanoušci se nakonec nedočkali ani alespoň čestného úspěchu. "Mohli jsme se dostat do vedení, šance jsme měli. Ale pak přišla chyba, vyloučení," dodal Jarolím. "Tyhle zápasy jsou o chybě. Bohužel jsme ji udělali my a Slavia vyhrála," přidal boleslavský stoper Ondřej Karafiát, jenž je z Edenu zapůjčený na hostování, ale mohl proti "svým" hrát.

Pražané tak vyhráli i třetí zápas této sezony. O jeden méně mají z důvodu odložení duelu s Olomoucí. V příštím kole hraje Mladá Boleslav opět doma, s Teplicemi, slávisté v Edenu přivítají Ostravu.

Mladá Boleslav - Slavia 0:2 (0:1)

Branky: 36. Kuchta, 83. Schranz. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: 66. Plechatý - 40. Kúdela, 86. Hromada. ČK: 45.+2 Smrž (MB). Diváků: 3712.

Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Karafiát, Suchý, Preisler (61. Plechatý) – Skalák (71. Stránský), Dancák, Smrž, Ewerton (61. Ladra) – Škoda (60. Fila), Mašek (71. Matějovský).

Slavia: Kolář – Masopust (77. Holeš), Kúdela, Zima, Oscar – Traoré (84. Hromada), Stanciu – Ekpai, Lingr (58. Schranz), Sima (77. Madsen) – Kuchta (58. Tecl).