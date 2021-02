Plzeň v Boleslavi skvěle začala, už ve čtvrté minutě se Ba Loua napravo zbavil Preislera a našel ve vápně Pavla Šulce, který střelou z první otevřel skóre. Mladý záložník Viktorie mohl zanedlouho přidat i druhý gól, hlavičkou po centru Kalvacha ale mířil nad.

Domácí srovnali z nenápadné akce ve dvaadvacáté minutě. Dlouhý balon podcenil kapitán Plzně Brabec a nedokázal jej odehrát, toho se tak zmocnil Malínský a rychlým přistrčením oslovil na ose hřiště Tomáše Ladru, který přízemním pokusem z hranice vápna překonal Staňka.

Ještě do poločasu se do dvou slušných pozic dostal hostující Ondrášek. Napoprvé se po kiksu Dancáka natahoval po míči, včas z brány ale vystartoval Diviš a sebral plzeňskému útočníkovi velkou šanci. Pak si ale domácí gólman vybral slabší moment, když svým odkopem trefil právě Ondráška. Naštěstí pro Boleslav se ale balon odrazil mimo bránu.

Zábavný a fotbalově povedený první poločas tak skončil za stavu 1:1. A v nastoleném trendu se pokračovalo i po změně stran – Boleslav oproti první půli přidala a dotáhla se co do výkonnosti na svého soupeře.

Velké šance měli těsně po sobě domácí Škoda a hned nato na opačné straně Kayamba. Skóre se ale měnilo až následně, a opět v tom měl prsty Michal Škoda. Domácí útočník potáhl balon po levém křídle, a protože byl s Malínským proti přesile obránců, zkusil štěstí. A vyplatilo se, levačkou vypustil parádní bombu do bližšího růžku a domácí po necelé hodině hry rázem vedli.

Necelých patnáct minut před koncem řádné hrací doby vyslal Jarolím na trávník dvojici navrátilců – defenzivu vyztužil hostem ze Slavie Takácsem, ofenzivu zase oživila posila z Anglie Skalák. I se staronovými tvářemi na hřišti Boleslav nadále držela náskok.

Přesto nakonec inkasovala, pár minut před koncem odcentroval z pravé strany Kayamba a našel před brankou nepokrytého Lukáše Matějku, který měl už snadnou úlohu. Pro třiadvacetiletého útočníka to byl první letošní gól.

Nastavená tříminutovka už rozuzlení nepřinesla, a tak oba týmy po remíze 2:2 zapisují po jednom bodu. A oba týmy asi se ziskem nebudou spokojené – Plzeň si nepomohla v nahánění vyšších příček, Boleslav zase nadále zůstává namočená v sestupových starostech.

Boleslav ani v osmém utkání pod vedením Karla Jarolíma nevyhrála. Další pokus bude mít už v pátek, kdy hraje na hřišti Jablonce.

Ohlasy trenérů

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Do utkání jsme nevstoupili dobře, soupeři jsme nebezpečné situace nabídli sami špatnou rozehrávkou. Korunoval to vedoucí gól. Chvíli to vypadalo, že má mužstvo hlavu dole, ale otřepali jsme se z toho a začali hrát to, co jsme chtěli. Důležité bylo, že jsme vyrovnali ještě do poločasu. Po přestávce byl vstup lepší, dostali jsme se do vedení, ale pak jsme se nechali zatlačit. Přesto jsem věřil, že utkání zvládneme, ale bohužel se opakoval zápas s Olomoucí, kdy také soupeř v závěru vyrovnal. Dalo se z toho vytěžit víc. Tak dlouho čekat na výhru, to se mi ještě nestalo a už jsem z toho skoro frustrovaný."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Byl to dobrý zápas, padly čtyři góly, ale stále máme velmi slabou produktivitu. Jdeme do vedení, máme čtyři pět dalších šancí rozhodnout a místo jasného vedení jdeme do kabin s remízovým stavem. V druhé části musíme zápas zase dohánět. Hrálo se v dobrém tempu, soupeř má hráče na rychlé brejky a díky tomu byl stále ve hře. Znovu jsme kvůli zraněním museli sahat do sestavy, ale přišli hráči, kteří s tím chtěli něco udělat. Remíza je pro nás málo, ale je to posun v tom, že se mužstvo nezlomilo a hrálo až do konce."

FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 22. Ladra (Malínský), 58. Michal Škoda (Malínský) – 4. P. Šulc (Ba Loua), 86. L. Matějka (Kayamba). Rozhodčí: Franěk – Blažej, Flimmel. Žluté karty: 54. Dancák (MBL), 80. Takács (MBL) – 47. Limberský (PLZ), 66. P. Šulc (PLZ), 87. Mihálik (PLZ), 90+2. Kayamba (PLZ).

FK Mladá Boleslav: Jakub Diviš – Douděra (73. Jakub Klíma), D. Šimek, Křapka, Preisler – Pech, Dancák – Malínský, Ladra (81. Drchal), Zmrhal (78. Skalák) – Michal Škoda (78. Takács).

FC Viktoria Plzeň: Staněk – M. Havel, Míka, Brabec, Limberský (72. L. Matějka) – Bucha (66. Mihálik), Kalvach, P. Šulc – Ba Loua (18. Kayamba), Ondrášek (66. Beauguel), Falta.