David Pech, který přestoupil do Mladé Boleslavi coby žáček z rodného Brandýsa nad Labem, patřil v podzimní části soutěže mezi vůbec největší stálice sestavy trenéra Hoftycha. Ten si ho podle svých slov cenil především proto, že patří mezi málo hráčů, kteří jsou zároveň rychlí a vytrvalí.

„Zájem o Davida Pecha byl dlouhodobě velký z různých klubů a zabývali jsme se tím téměř celý uplynulý rok. Chtěli jsme jej udržet v našem klubu, ale když dostal nabídku, která pro jeho sportovní rozvoj byla neodolatelná a projevil touhu posunout se v kariéře do předního tuzemského klubu, začali jsme řešit podmínky jeho odchodu," uvedl k přestupu generální manažer FK Mladá Boleslav David Trunda.

Trpišovského těší univerzálnost

Připomněl zároveň, že transfery do pražských Slavii a Sparty i zahraničních klubů jsou pro Boleslav důležité i z pohledu zabezpečení rozpočtu. „Máme výhledově ambice rozvíjet mladé talentované fotbalisty naší akademie. V tomto momentu považujeme přestup Davida Pecha za dobře načasovaný pro samotného hráče, ale i pro náš klub a Slavii. Věříme, že se mu bude v novém působišti dařit a upřímně mu děkujeme za služby odvedené v Mladé Boleslavi," dodal David Trunda.

Na přednosti zanedlouho jednadvacetiletého téměř padesátinásobného mládežnického reprezentanta se nyní těší v Edenu. „David je univerzální hráč, umí zahrát na více postech, v kariéře prošel snad všechny. Jeho nejtypičtější post je ve středu hřiště, ale teď nastupoval hlavně na pozici pravého obránce, zahraje i nalevo, zkrátka univerzál. Začal hrát brzy v lize, pak ho zbrzdilo zranění, ale na svůj věk má hodně ligových startů. Používá obě nohy, je fotbalový s velmi dobrým pohybem. Sledujeme ho delší dobu, nejintenzivněji od léta, kdy se vrátil po těžkém zranění a zažil dobrou podzimní část. Už ke konci podzimu jsme oslovili jeho i klub," řekl pro klubový web Jindřich Trpišovský.

„Jsem rád, že to dopadlo, protože je to hráč nastupující generace, který má před sebou velkou perspektivu a na svůj věk spoustu zkušeností. Dokáže být důrazný i produktivní. Jeho největší přednost je velký akční rádius a fotbalovost. Jsme rádi, že jsme ho získali," těší slavného kouče.

Sám dvacetiletý talent je z přesunu do Vršovic nadšený. "Jsem strašně šťastný, že o mě Slavia, tak velký klub, projevila zájem. Doufám, že mi její herní styl bude sedět. Jsem vytrvalostně i fyzicky vybavený hráč, na tom si Slavia zakládá. Moc se těším na fanoušky i staré známé z Boleslavi, snad mi pomůžou se co nejrychleji zabudovat do kabiny," září úsměvy.

„Trenérům a všem zaměstnancům mladoboleslavského klubu děkuji za spolupráci na mém dosavadním sportovní rozvoji a věřím, že v něm budu zdárně pokračovat zásluhou umožněného přestupu do Slavie," vzkázal do svého nyní už bývalého působiště, kde od svých sedmnácti let trénoval s prvoligovým týmem a za ten v srpnu 2019 debutoval v nejvyšší tuzemské lize.

Nebýt roční absence po operaci kotníku zlomeného ve finále Malta cupu v lednu 2020, měl by na kontě rozhodně více než šestatřicet prvoligových utkání a dva góly.

David Pech ještě coby soupeř Slavie, nyní už bude hájit červenobílé barvy.Zdroj: FK Mladá Boleslav