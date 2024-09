Hosté rozhodli o svém vítězství už v prvním poločase, když se z mnoha šancí dokázali prosadit dvakrát. Ve 23. minutě otevřel skóre po Holešově centr Mojmír Chytil, druhý gól přidal z dorážky Diouf. A to obrovské šance Provoda a Chorého ještě zůstaly nevyužity.

„Nejdřív jsem si myslel, že to bude centr do kapsy, ale pak jsem se musel pro míč trošku vracet a pak jsem ho chtěl hlavně dostat na bránu,“ komentoval svou branku do sítě Mladé Boleslavi autor prvního gólu Mojmír Chytil.

Ve druhém poločase se ke slovu a k náznakům šancí dostala i domácí Mladá Boleslav, ale hostující brankář Kinský žádný výraznější trabl řešit nemusel. Domácí se ve statistice očekávaných gólů dostali na číslo 0,37.

„Jsem vcelku spokojený s výsledkem a také předvedenou hrou. Zápas jsme měli pod kontrolou, a navíc jsme si vypracovali poměrně dost šancí. Čekali jsme těžký zápas, a to se potvrdilo. S venkovním vítězstvím musíme být spokojení,“ zhodnotil zápas kouč vítězného týmu Jindřich Trpišovský.

Jeho tým se po třech získaných bodech v dohrávce dotáhl bodově na čele na pražskou Spartu, kterou Slavia v průběžné tabulce díky lepšímu skóre přeskočila. Boleslav zůstává po sedmi odehraných kolech s devíti body osmá.

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, ale Slavia se postupně rozjela a hodně nás přečíslovala ze stran. Ve druhém poločase jsme sice nějaké akce měli, ale žádnou velkou šanci jsme si vytvořit nedokázali,“ zhodnotil zápas za Mladou Boleslav její kapitán pro toto utkání, hráč se zkušenostmi také z týmu soupeře, Marek Suchý. Jeho jméno vyvolávali ve druhém poločase také hostující fanoušci. „V tom zápase jsem to ani nezaznamenal, ale je to příjemné, že nezapomínají. I pro mě jsou zápasy proti Slavii stále něco speciálního,“ přiznal odchovanec vršovického klubu.