První větší příležitost měli domácí, když Zmrhal na levé straně sebral odražený míč a obloučkem vyslal do šance Klímu, tomu ale chyběl krok. Místo pořádného zakončení tak domácí útočník pouze špičkou nasměroval balon do rukavic Knoblocha.

Skóre se měnilo nedlouho poté, ovšem na opačné straně hřiště. Aut z pravé strany domácí defenziva nadvakrát odehrála jen na hranici pokutového území, kde si balon našel Michal Sadílek. Opřel se do něj z voleje levačkou, míč potom několikrát poskočil a zaplul přesně k tyči. Šeda toho mnoho neviděl a natahoval se po své levici marně.

V závěru první půle zvýšila Boleslav svou aktivitu a vypracovala si několik slibných náznaků. V krátkém sledu po podobných situacích mohli z vápna zakončovat oba útočníci – Škoda i Klíma – Knobloch ale v obou případech vyrazil z branky včas a zmenšil střelecké úhly.

Definitivní tečku za úvodním dějstvím potom udělal opět Škoda, který si na hranici šestnáctky našel odražený míč, z voleje ale tvrdou ranou o kousek minul horní růžek liberecké brány. Do kabin se tak šlo za vedení Slovanu 1:0.

A stejné skóre drželo na ukazateli skóre i v úvodu druhé půle, byť domácí byli krátce po návratu na plac zase blízko. Po rohovém kopu vrátil míč hlavou před branku Škoda, Takácsova hlavička ovšem skončila nad břevnem.

Prakticky půl hodiny se potom na trávníku boleslavského stadionu nestalo nic zásadního. Boleslav obléhala soupeřovo pokutové území, držela míč drtivou většinu času, ke kloudné akci ale ne a ne se dostat.

Až pět minut před vypršením řádné hrací doby se málem urodilo. Střídající Budínský si ve vápně našel míč po polovysokém pasu z pravé strany, hbitě se otočil a pálil. Knobloch si ovšem připsal skvělý zákrok a vyškrábl balon na tyčku.

Pořádný závěrečný tlak si ovšem Boleslav nedokázala vytvořit, a na vyrovnání tím pádem nedosáhla. Po prohře na Baníku nestačila doma ani na Liberec a zase si trochu zkomplikovala svou situaci, která přitom už vypadala docela dobře. Pro Slovan to byla čtvrtá ligová výhra ve městě automobilů v řadě.

V příštím kole čeká na Jarolímův tým další těžký úkol. V sobotu se Boleslav představí na Slovácku.

Ohlasy trenérů

Karel Jarolím (Mladá Boleslav): "Největší problém byl, že jsme branku nevstřelili a umožnili jsme soupeři skórovat. Měli jsme balon na hlavě, odhlavičkujeme to na vápno… Samozřejmě ten hráč měl být pokrytý, ale to řešení nebylo dobré. V závěru jsme měli šanci, byla z toho tyč, gólman to vyrazil. V prvním poločase jsme měli spoustu situací, ale chybělo tomu víc důrazu, víc nasazení. Možná to chtělo víc klidu, připravit si ty slibnější akce líp k zakončení."

Pavel Hoftych (Liberec): "V útoku jsme z minima vytěžili maximum. Měli jsme tam i pár dalších dobrých věcí, které jsme chtěli dotáhnout, ale nevyřešili jsme optimálně předfinální fázi. Věděli jsme, že to bude o bojovnosti, o týmu. Podali jsme velký týmový výkon, včetně brankáře. Nejvíc si cením, že jsme pohlídali standardky soupeře. Měli jich hodně, mají tam i vysoké hráče - Škodu, Takácse, Klímu. Kluci to dobře odbránili. Dokázali jsme to dotáhnout do konce, krásné tři body."

FK Mladá Boleslav – FC Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 26. M. Sadílek. Rozhodčí: Berka – Leška, Poživil. Žluté karty: 85. Budínský (MBL), 90. Jakub Klíma (MBL), 90+2. Takács (MBL), 90+4. Jarolím (trenér) – 90+3. Knobloch (LIB).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Křapka, Preisler – Ladra (64. Malínský), Matějovský (C) (83. Budínský), Takács, Zmrhal (73. Skalák) – Michal Škoda, Jiří Klíma (64. Drchal).

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Karafiát, Pourzitidis, Mikula (C) – Mara, Faško, M. Sadílek (90+1. Michal) – Koscelník, Matoušek (67. Diamé, 90+1. Cancola), Mosquera (73. Nečas).