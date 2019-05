„Za gól jsem samozřejmě rád, ale bylo jedno, zda ho dám já, nebo Pozny nebo někdo jiný. Důležitý je výsledek a ten je pro nás dobrý,“ vnímá zimní posila z gruzínského Torpeda Kutaisi.

Jak byste popsal vítěznou trefu?

Abych byl upřímný, ani si neuvědomuji, jak to tam padlo. (úsměv). Gólu předcházel fantastický centr od Pabla Podia. Já jsem se jenom snažil trefit branku. Míč se mi po hlavě sklouzl hezky, balon šel přesně k tyči.

Šlo o nacvičenou akci?

V týdnu jsme se standardním situacím věnovali. Věděli jsme, jak to bude Pablo kopat. Bylo to jenom o tom, abychom si správně naběhli, což se podařilo. Branka je výsledkem týdenní práce.

Na první gól v dresu Zlína jste čekal dlouho, že?

Je pravda, že mohl přijít dřív. Jsem rád, že jsem se dočkal. Byl důležitý. Vítězný, navíc ve vyřazovací části.

Jak se na výkonu projevila výměna hlavního trenéra?

S ostatními kluky jsme si řekli, že musíme zlepšit přístup a že musíme bojovat jeden za druhého. Všichni vnímáme, že máme možnost zahrát si o pohárovou Evropu.

Zvýšily se po výhře 1:0 vaše šance?

Těžko říct. Máme za sebou teprve první poločas. Abychom se dostali do Evropy, je před námi stále hodně zápasů. Nyní se musíme soustředit na odvetu v Olomouci, která v žádném případě nebude lehká. Musíme se na venkovní utkání pečlivě připravit a podat zodpovědný výkon.

Je nyní psychická výhoda na vaší straně?

Výsledek hraje pro nás po psychické i fyzické stránce. Do Olomouce pojedeme porvat se o postup.

V čem byl zápas jiný oproti předcházejícímu domácímu utkání se Sigmou?

Já si myslím, že jsme ani před měsícem neodehráli špatné utkání. Prvních pětatřicet minut jsme byli lepší, vypracovali si tři obrovské šance, které vynikající Buchta vychytal. Olomouc nám dala gól z brejk a pak se nám hrálo hůře. Ve druhé půli jsme hru otevřeli a na konci střetnutí podruhé inkasovali. Hlavní rozdíl byl v tom, že tento zápas jsme brali jako pohárový, byli jsme zodpovědnější.

Ve druhé půli jste ale byli pod tlakem. Docházely vám síly?

Všichni víme, že Sigma je vynikající na balonu. Proto jsme se snažili hrát poctivě z bloku a vystupovat. Druhý poločas byl hlavně o bojovnosti a poctivosti. Snažili jsme se hrát na brejky, síly už nám ale ke konci ubývaly. Hosté měli dvě čisté šance, které Rakovan fantasticky zneškodnil a nás podržel.

Sehrálo výraznou roli rozestavení 3-4-3, se kterým jste na moravského rivala vyrukovali?

Naším plánem bylo soupeře vysoko napadat a nenechat hosty rozehrávat, protože víme, že kombinačně jsou silní. Myslím, že rozestavení nám pomohlo.

Co říkáte na výsledek v Teplicích, kde Mladá Boleslav zvítězila 8:0?

Když jsem se to dozvěděl, jenom jsem se pousmál, co se tam stalo. To jsou problémy Teplic, ne naše věc.