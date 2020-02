"Slavii jsem si strašně oblíbil a jsem velmi rád, že zde mohu pokračovat. Je to pro mě velký závazek. Věřím, že mám klubu ještě hodně co dát a věřím, že budeme spolu úspěšní jako doposud," uvedl Kolář.

Do Slavie zamířil v lednu 2018 krátce po příchodu trenéra Jindřicha Trpišovského, který ho předtím vedl v Liberci. Kolář se okamžitě stal jedničkou červenobílých a postupně se vypracoval v jednu z opor. Vyneslo mu to i pozvánku do reprezentace, za kterou zatím odchytal jeden zápas.

"Mám obrovskou radost, že Ondra zůstal a pomůže nám překlenout těžké období, kdy nám odešlo několik opor. Kádr jsme doplnili velmi talentovanými hráči. I proto je pro nás důležité, že Ondra zůstal. Je osobností týmu i celé ligy," řekl Trpišovský.

"Kdyby vedle Tomáše Součka odešel i Ondra, to už by pro nás bylo těžké, i vzhledem k další spolupráci s Jindrou Trpišovským. Ondra ve Slavii nechává své srdce. Máme dohodu, že do léta 2021 nebudeme vůbec posuzovat případné nabídky, které by na něj přišly," doplnil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Slavia je blízko prodloužení s Trpišovským

Slavia navrhla trenérovi Trpišovskému a dalším členům realizačního týmu prodloužení smlouvy o tři a půl roku s následnou oboustrannou roční opcí. Podle kouče jsou obě strany blízko dohodě. V klubu zůstává Jan Nezmar, který změní svou funkci a už nebude sportovním ředitelem. Na tiskové konferenci o tom informoval Tvrdík.

"Považuji za jeden z cílů v pozici předsedy představenstva tento fantastický realizační tým, který je základem našeho sportovního úspěchu, udržet ve Slavii. Chci pro to udělat maximum, mám pro to podporu akcionáře. Hovoříme o délce vzájemné spolupráce čtyři a půl roku. Doufáme, že co nejdříve dojde ke slavnostnímu podpisu smluv," uvedl Tvrdík.

Trpišovský je ve Slavii od poloviny sezony 2017/18. V minulém ročníku dovedl Pražany k zisku double - výhře v lize i domácím poháru - a na podzim s nimi postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Před startem jarní části této sezony vede Slavia ligu o 16 bodů.

"Jednání se vedou delší dobu, je tam více věcí. Jednání o nové smlouvě je komplexní, není to jenom o mně, ale i o lidech, kteří mi pomáhají. Za čtyři dny ale začíná liga, takže jednání za mě vede agent. Myslím, že jsme blízko (dohodě)," uvedl Trpišovský.

Nezmar v jiné roli

V zimě se spekulovalo o tom, že ve Slavii skončí sportovní ředitel Nezmar, který do Edenu přišel z Liberce krátce před Trpišovským. Úspěšný funkcionář ve vršovickém klubu zůstane, i když v trochu jiné roli.

"Jsem velmi rád, že budeme pokračovat ve spolupráci s Honzou. Byla kolem toho velká diskuze. Honza vyjádřil velké přání a zájem primárně využít svoji manažerskou kapacitu v oblasti angažovanosti a řízení A-týmu a částečně B-týmu," uvedl Tvrdík.

"Dnes vidíme, že je to velký expert, klíčový člověk pro vyhledávání hráčů a pro spolupráci s trenérem Trpišovským a A-týmem. Každý klub v první řadě charakterizuje A-tým. V tomto kontextu budeme volit strukturu, že Honza v roli druhého viceprezidenta klubu bude mít na starosti primárně národní a mezinárodní skauting a spolupráci s A-týmem a částečně B-týmem," dodal Tvrdík.

Nezmarovu pozici sportovního ředitele převezme bývalý slávistický hráč a nynější člen představenstva Jiří Bílek. "Bude primárně odpovídat za mládež a akademii. Myslím, že tato symbióza mezi představenstvem klubu, viceprezidentem pro sport a sportovním ředitelem odpovědným za mládež bude funkční a umožní nám co nejlépe využít kapacity při řízení velkoklubu jako Slavia," řekl Tvrdík.