Přišel jako posila do brány a zatím se tak jeví. Zkušený karvinský gólman Petr Bolek se hned v úvodním duelu blýskl parádními zákroky a přispěl tak k výhře svého mužstva 2:0.

Petr Bolek podržel Karvinou hned v úvodním mistráku. | Foto: Ivo Dudek

První půli jste chytal proti sluníčku. Čili to bylo jako při generálce s Olomoucí…

Je to tak, tam prohrál úvodní los Milan Rundić, ten proti Zlínu nehrál, takže šel losovat Mára Janečka. Říkal jsem mu, že je potřeba vyhrát los, abychom nehráli proti slunci. Jenže on nemá možnost to ovlivnit, musí čekat, co vybere soupeř. Dopadlo to stejně, zase mi v první půli svítilo slunko do obličeje, ale nakonec to vyšlo.