Fotbalisté Brna ve dvanáctém kole první ligy porazili Slovácko 2:1 díky obratu v závěrečné pětiminutovce a dočkali se premiérové domácí výhry po návratu do nejvyšší soutěže. Úspěšnou premiéru zažil nový trenér Zbrojovky Richard Dostálek, jenž den před utkáním vystřídal Miloslava Machálka.

Brno 16.12.2020 - domácí FC Zbrojovka Brno v červeném (nový trenér Richard Dostálek) proti 1. FC Slovácko | Foto: Deník / Attila Racek

Slovácko poslal do vedení v 76. minutě Jaromír Srubek, ale střídající Ondřej Vaněk z penalty a Adam Fousek rozhodli o triumfu nováčka. Hostující Michal Kadlec byl v 84. minutě vyloučen. Brňané poskočili na šestnácté místo, mužstvo z Uherského Hradiště je v tabulce desáté. "Budu stručný. Nevstoupili jsme do utkání příliš dobře. Projevila se na nás nervozita, která nás provází v této době. Pak jsme se dostali do hry, ale hráli jsme proti velmi dobrému soupeři, který nás přehrával ve středu pole, a my jsme měli problém s přebíráním hráčů. Ale udělali jsme pro vítězství maximum a vyplatilo se nám to," uvedl brněnský kouč Dostálek.