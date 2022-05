Nováček nejvyšší soutěže míchá kartami v boji o titul a může v tom pokračovat. To když porazí vedoucí Plzeň. Není to přitom nereálné. „Votroci“ už obrali o všechny body Slavii. A taky na Viktorii letos dokázali vyzrát.

Plzeňská parta je proto na pozoru. „Pro mě je titul ještě daleko,“ řekl kouč Michal Bílek. „Zažil jsem ve Spartě situaci, kdy jsme tři kola před koncem vedli o čtyři body, ale dvakrát jsme doma prohráli,“ přidal vlastní zkušenost.

„Všichni o tom sníme, nechceme, aby nás zastavil zrovna Hradec,“ burcoval asistent Pavel Horváth.

Slávisté, kteří živí naději na mistrovský quadruple, ještě nic nebalí. „Chceme se pokusit udělat šest bodů. Na konci se uvidí, na co a jestli to bude stačit,“ pravil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

„Myslíme si, že ještě není úplně všechno rozhodnuté. Ve fotbale se může stát cokoliv,“ doplnil svého nadřízeného asistent trenéra a hecíř týmu Zdeněk Houštecký.

Sešívaní musejí dnes uspět v Ostravě. Přes to vlak nejde. Zároveň budou po očku sledovat dění v utkání mezi Hradcem a Plzní. I když Trpišovský tohle nepřizná.

„Upřímně, nechci se koukat na někoho jiného. Chceme uhrát svoje body a nekoukat po soupeřích. To je to jediné, co můžeme ovlivnit. Taky si můžeme sami za to, v jaké pozici teď jsme.“

Pokud se o mistrovi nerozhodne dnes (hraje se od 19.00), nového krále určí poslední kolo. Plzeň v neděli hostí Ostravu, Slavii čeká Sparta, která se soustředí už jen na finále poháru a minule odevzdala body Plzni.

„Za poslední roky jsme si zvykli, že si jdeme vždycky pro titul. Uvidíme, jak se poslední dvě kola vyvinou,“ pokrčil rameny slávistický asistent Houštecký.