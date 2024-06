Fotbalový Zlín po Tomu Slončíkovi pouští dalšího talentovaného odchovance. Záložník Alexandr Bužek si svými spolehlivými výkony v premiérové sezoně FORTUNA:LIGY řekl o přestup do Slavie Praha. Devatenáctiletý reprezentant do 20 let podepsal v Edenu smlouvu do 30. června 2028.

Fotbalista Alexandr Bužek přestupuje ze Zlína do pražské Slavie. | Foto: SK Slavia Praha

„Nastal čas, kdy opouštím Zlín a přestupuji do Slavie. Zlínu ohromně děkuji za to, že mě naučil hrát fotbal, že mi dovolil poznat neuvěřitelné lidi a za vzpomínky a okamžiky, které jsem mohl prožít s trenéry, spoluhráči a fanoušky v mládežnické akademii na Vršavě a také jako profesionální hráč na Letné, protože na ně s jistotou nikdy nezapomenu. Obrovské díky Zlínu patří také za to, že mi věřil a dal mi šanci v 1. nejvyšší fotbalové lize. Zlín bude mít vždy speciální místo v mém srdci. Přeji mu brzký návrat do první ligy, protože nikam jinam zlínský klub nepatří. Věřím, že se mé cesty se Zlínem ještě určitě střetnou,“ rozloučil se Alexandr Bužek.

Patří mezi mezi zlínské odchovance, mimořádné hráče ročníku 2004.

Prošel Vršavou, přes žáky a dorost se dostal až do mužů. Ligovou premiérovu si odbyl 12. srpna 2023 v domácím zápase s Libercem.

Zatímco pod trenérem Pavlem Vrbou většinou jenom střídal, s příchodem kouče Bronislava Červenky se dostal do základní sestavy a postupně se stal nepostradatelným členem týmu.

Bužek, který profesionální sport kombinuje s vysokoškolským studiem na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, v nejvyšší soutěži odehrál 27 utkání.

Premiérovou ligovou trefu si připsal při utkání v Pardubicích, kde ševcům vystřelil výhru 1:0, k brance přidal také tři asistence.

Člen mládežnické reprezentace zdědil fotbalový talent zdědil po otci Liborovi, který hrál ligu za Slováckou Slavii Uherské Hradiště a jeden start si připsal i ve Zlíně. Za tehdejší TJ Gottwaldov nastupoval na přelomu 60. a 70. let minulého století také jeho děda Petr.

Nyní Alexandr Bužek ale příbuzné trumfl, když si vysloužil přestup do Slavie Praha.

„Slavii beru jako velkou výzvu, jsem lehce nervózní, to je asi přirozené. Otevírají se mi nové hranice možností. Poznám nové hráče, nové lidi. Doufám, že mi to pomůže v kariéře. Strašně se na to těším. Velkou konkurenci si určitě uvědomuju, ale jsem připraven se o místo poprat,“ říká Bužek.

Vedení českého vicemistra si od zlínského odchovance dost slibuje.

„Je to mladý, perspektivní hráč. Premiérový rok v nejvyšší soutěži zvládl na výbornou, byl oporou Zlína. Sledovali jsme jej dlouho, ve vzájemném utkání svou kvalitu potvrdil. Je to zajímavý hráč, snoubí se v něm fyzické parametry, soubojovost, technika. Věříme, že do budoucna může být pro Slavii přínosem. Jsme zvědaví, jak se mu bude dařit v Rakousku, kam s týmem odcestuje na kondiční soustředění,“ říká sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.