Třicetiletý stoper vyztužil defenzivu Sigmy tak, že fanoušci na Hané začali zase snít o evropských pohárech. Po vypadnutí se Zlínem už v semifinále play-off to ale tentokrát nevyjde. Byť právě Beneš mohl Sigmě sezonu prodloužit. Brankář Rakovan ale jeho ránu vytáhl na tyč a postupový gól nepustil.

V závěru jste měl na kopačce postup. Jak moc k němu chybělo?

Nebyla to jednoduchá pozice. Ten míč jsem ale trefil dobře k tyči, ale Rakovan to dobře vyrazil. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Už předtím jsme ale měli dost možností, jak výsledek zvrátit. Ve druhém poločase jsme si vytvořili tlak, ale nakonec se to nepodařilo. Byl to asi trest za ty první poločasy, které jsme v obou zápasech prospali.

Viděl jste to také tak, že opravdová touha po postupu byla na vašem mužstvu vidět až posledních 30 minut?

V obou zápasech jsme táhli víc dopředu až ve druhém poločase. Nevím, proč to tak bylo, protože takhle chceme samozřejmě hrát od začátku. Pak už se to samozřejmě dohání těžko. Možné je všechno, ale dnes se to nepovedlo.

Jak velkou komplikací byl gól z první minuty?

Byla to pro nás rána, ale zase pořád nám zbývalo 89 minut na tři góly. Víme, že tohle se ve fotbale zvrátit dá a bojovali jsme.

Zlín v závěru hodně zdržoval a kouskoval hru…

To je ale podle mě normální. Když vám docházejí síly a jste pod tlakem, tak to asi dělá každý tým. My taky. Když je výsledek na vážkách a jeden gól to může zvrátit, tak kouskují hru všichni.

Je to k vzteku vypadnout právě se Zlínem, který na tom byl hůř než vy?

Ať by to bylo s kýmkoliv, tak bychom byli naštvaní. Teď už s tím neuděláme nic.

Jak hodnotíte svůj olomoucký půlrok.

Kdybych to měl shrnout celkově, tak asi spokojený být můžu. Po Jablonci nás všichni odepisovali a trenér byl podle médií jednou nohou venku. Od té doby jsme se ale semkli a boj o záchranu jsme zvládli. Tohle mohl být bonus a je velká škoda, že jsme to nedotáhli aspoň k dvojzápasu s Mladou Boleslaví.

A vy osobně?

Teď jsem samozřejmě zklamaný, ale jinak beru ty čtyři měsíce velmi pozitivně.

V Sigmě pokračujete i v příští sezoně?

Mám tady smlouvu na rok a půl. Pokud nepřijde nějaký klub, který by mě chtěl, což si myslím, že asi ne, tak budu hrát zase za Sigmu. Když se mužstvo udrží pohromadě a třeba i trochu posílí, tak může hrát v lepším středu a zabojovat zase o Evropu. Jen se nesmí zaspat první kola. Kluci to ukázali už minulý rok. Tak proč by se to nemohlo zopakovat zase příště.