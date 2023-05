Bylo to za čárou, přiznal majitel agentury. Členy ochranky za incident vyhodil

Nepříjemnou dohru měl fotbalový zápas mezi Českými Budějovicemi a Jablonec. Ochranka na stadionu zasáhla neadekvátně proti hostujícímu fanouškovi, který byl pod vlivem alkoholu. „Byl to zákrok za čárou,“ reagoval majitel agentury PS Patrol Petr Schwarz. Řešení přišlo okamžitě. „Už pro nás nebudou pracovat. To je všechno, co můžeme udělat.“

Fanoušci na utkání Dynama s Jabloncem | Foto: Jan Škrle