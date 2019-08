/FOTO/ V utkání sedmého kola FORTUNA:LIGY mezi Libercem a Spartou bylo k vidění hodně emocí a hlavně dvě situace, které přezkoumával VAR (video asistent rozhodčího). Poprvé odvolal penaltu pro Spartu a podruhé nařídil desítku pro Liberec po úniku libereckého Tomáše Malinského, kterého podle názoru sudího fauloval Matěj Hanousek.

Oba aktéři daného momentu mají rozdílný názor. „Rozhodčí písknul do píšťalky a já byl stoprocentně přesvědčen o tom, že se o faul nejednalo. Potom se šel sudí podívat na video a já si říkal, co se stalo,“ divil se obránce Sparty Matěj Hanousek. „Ani na moment jsem nezapochyboval, že to byl faul na mě. Rozhodčí ale fouknul penaltu. Podívám se na video, zda ten faul uvidím taky,“ řekl po zápase Hanousek.