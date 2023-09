Sparťanský fotbalista Casper Höjer po dvou sezonách opouští Letnou. Podle dánských i tureckých médií přestoupil osmadvacetiletý obránce do Rizesporu. Kluby zatím transfer nepotvrdily. Přestupové okno v Turecku se uzavře až 15. září.

Dánský fotbalista Casper Höjer | Foto: AC Sparta Praha

Zdá se, že přestupová sága Caspera Höjera je u konce. Dánský fotbalista měl v zimě namířeno do francouzské Remeše, ale z transferu nakonec sešlo. Sparťanský bek byl i na radaru tureckého Samsunsporu, ani tady to ovšem neklaplo. Höjera nakonec získal až Rizespor, nováček nejvyšší turecké soutěže.

Podle dánského webu Ekstra Bladet došlo k dohodě mezi kluby v pátek večer. Höjer by měl v novém působišti podepsat tříletý kontrakt. Pro Spartu to byla jedna z posledních možností, jak Dána prodat. Příští rok v létě by mu totiž skončila smlouva a pravděpodobně by nedošlo k jejímu prodloužení.

Podle zdroje z Dánska získají Letenští za Höjera 900 tisíc eur (zhruba 22 milionů korun) plus bonus 10 procent z přestupové částky, pokud Rizespor v budoucnu Höjera prodá jinam.

Dojde k dvojímu obchodu?

Z Turecka ale nakonec může dorazit ještě větší balík. Spekuluje se totiž o dvojím obchodu. Podle bulharského novináře Metodije Šumanova a informací přímo z Turecka má do Rizesporu přestoupit i sparťanský křídelník Martin Minčev, který se během své anabáze na Letné nedokázal prosadit do základu.

V minulých dnech navíc Sparta získala na kraj obrany ekvádorského reprezentanta Angela Preciada a Tomáš Wiesner se tak může posunout nahoru.

Z toho plyne jediné: pro bulharského ofenzivního univerzála, který může nastupovat na obou křídlech i v útoku, zbývá místo leda na lavičce.