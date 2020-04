Jak vzpomíná na roky strávené v pražské Slavii někdejší velká hvězda ostravského Baníku Radim Nečas, za kterého mecenáš Boris Korbel zaplatil na tehdejší dobu neuvěřitelných 25 milionů československých korun?



Jak na svůj hektický přestup plný zvratů a závratných sum v tisku z dubna 1992 vůbec vzpomínáte?

Vcelku v dobrém, tehdy se o mě vážně zajímala i Sparta, se kterou jsem taky jednal. Nabídka Slavie byla pro klub i mě ale nejlepší, to určitě rozhodlo.

Boris Korbel se do vás v nadsázce zamiloval a tým si bez vás nedovedl představit. I zástupci Baníku s odstupem několika let přiznali, že s podobnou razancí v jednání se už poté nikdy nesetkali.

Asi na tom něco bylo, protože cena 25 milionů korun byla na tehdejší dobu doopravdy neuvěřitelná a několikanásobně převyšovala jiné přestupy. Byla to spousta peněz.

Nelitujete třeba toho, že jste si neplácl se Spartou, ze které to bylo vždycky blíže i do reprezentace? Za ni jste toho moc neodehrál.

Určitě ne, já na roky strávené ve Slavii strašně rád vzpomínám. Hráli jsme poháry, a i když jsme na titul nedosáhli, byla tam super parta. Sparta byla silná, i svým způsobem uzavřená. Neměnil bych.

Vaše pozice v týmu Slavie nebyla vůbec jednoduchá. Měl jste v záloze nahradit Karla Jarolíma, navíc vám byla přestupová částka snad po každé porážce předhazována.

Jednoduché to nebylo, ten tlak byl doopravdy obrovský. Dokonce si myslím, že řada současných hráčů si ho ani neumí představit. S tou přestupovou cenou to bylo někdy složitější, ale musel jsem to skousnout. Ke spokojenosti mi ve Slavii chyběl jen zisk titulu. Poté, když z klubu odešel Boris Korbel, se vše změnilo.



TŘI TOP ZÁPASY NEČASE V BANÍKU:



POHÁR UEFA (1. kolo, Bazaly, 3. 10. 1990)



Baník Ostrava – Aston Villa 1:2



Branky: 41. Nečas – 52. Platt. 60. Staš vlastní. První zápas: 1:3. Postoupila Aston Villa. Diváci: 13 544.



Baník: Schmucker – Staš – K. Kula, Škarabela, Sialini – Nečas, Vrťo, Kubánek – Chýlek (75. Basta), Ollender, Horváth.



Baník prohrál první zápas v Anglii 1:3 a právě po brance Radima Nečase z přímého volného kopu vzrostla v ostravské odvetě naděje na postup, kterou ale Angličané po přestávce rychle rozehnali. „Byl to nádherný dvojzápas, na který doopravdy rád vzpomínám. Už v Anglii jsme odehráli skvělé utkání, ve kterém jsme dokonce vedli po brance Radka Chýlka. V odvetě byl náš cíl jasný vyhrát 2:0, což se nám ale nakonec nepovedlo,“ vzpomínal Radim Nečas.





ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR (finále, Frýdek-Místek, 22. 5. 1991)



Baník Ostrava – Spartak Trnava 6:1



Branky: Hýravý 2, Chýlek, K. Kula, Škarabela, Časko – Vrťo vlastní. Diváci: 7000.



Baník: Schmucker – Záleský, Sialini, Vrťo, K. Kula (Slončík) – Remeš, Hýravý, Škarabela, Nečas – Časko, Chýlek (Ollender).



Hned pro trojici ostravských fotbalistů Radek Chýlek, Radim Nečas, Petr Škarabela bylo finále výjimečné, vždyť všichni právě ve Frýdku-Místku s fotbalem začínali. „Vyhráli jsme přesvědčivě, navíc v domácím prostředí,“ řekl Nečas.





ČESKOSLOVENSKÁ LIGA – (16. kolo, Ďolíček, 1. 3. 1992)



Slavia Praha – FC Baník Ostrava 1:2



Branky: 10. Binič – 29. Časko, 37. Nečas. Diváci: 14 435.



Slavia: Jánoš – Šilhavý – Suchopárek, Praženica (57. Povišer) – Holota, Tatarčuk, Pěnička, Jarolím (65. Rusnák), Bejbl – Kuka, Binič.



Baník: Schmucker – Sialini – Záleský, Řepka – P. Veselý, Kubánek (88. Remeš), Nečas, Časko, Galásek – Chýlek (73. Zelníček), Ollender.



Utkání se hrálo kvůli rekonstrukci Edenu ve vršovickém Ďolíčku a Baník nevídaně posílenou Slavii dokonale zaskočil. Mecenáš Slavie Boris Korbel před zápasem rozdával magnetofonové pásky s novou hymnou Slavie, ale fanoušci si ji doma po jarní ligové premiéře moc s chutí nepouštěli. Baník totiž šokoval ligu výhrou 2:1, když se góly blýskli Časko a právě Nečas. „Branku mi připravil Radek Chýlek a já jsem obstřelil brankáře Jánoše. Zápas se hrál ve skvělé kulise. Slavie v zimě výrazně posílila a všichni byli hodně zvědaví, jak se nové posily představí,“ připomněl Nečas zápas, který kvůli vzájemné potyčce nedohráli vyloučení Sialini s Biničem.