Je mu sedmatřicet let. Tento věk se vyznačuje jistým nadhledem. Už žádné masírování ega a nahánění osobních statistik. Na druhou stranu by jedním soukromým zápisem určitě nepohrdl. „V pardubickém dresu se mi ještě nepodařilo Hradec porazit. „Teď už je to dost potřeba, takže by to mohlo konečně vyjít,“ říká Černý v rozhovoru pro Deník.

Kapitáne jaká panuje nálada na palubě či v podpalubí?

Samozřejmě, že nálada v týmu není taková, jakou bychom chtěli mít. Ale teď je před námi derby. Z kluků cítím velké odhodlání konečně naši nepříznivou bilanci tímto zápasem zlomit. A z tabulkového podpalubí se dostat na palubu.

Spornou penaltu Svědík rozdýchával dlouho. Je strašné, že tu není VAR, řekl

Pardubická kabina není úplně pardubická. Jak vnímají derby s Hradcem přespolní hráči?

Každý z nich ví, že se jedná o specifické utkání, které je více vyhecované i vyhrocené. Poslední dobou to ale řeší spíš fanoušci, než my hráči.

A co vy. Už je vám nějaký pátek. Jsou pro vás souboje s Hradcem vůbec rajcovní?

Rajcovní byl asi jen ten první. Když jsem po přestupu do Pardubic hrál první zápas na Malšáku. Utkání mělo pro mě zvláštní náboj, protože se mě Hradec zbavil jako nepotřebného. Znal jsem spoustu kluků v kádru soupeře. Mimochodem v něm bylo plno Hradečáků, což se ani už o Hradci dnes říct nedá. Teď tam znám jen Pavla Dvořáka.

Jde nám o život

Vyhrál jste vůbec v pardubickém dresu proti Hradci nějaký zápas?

Ne, nevyhrál. Stále na to čekám. Teď už je to dost potřeba, takže by to mohlo konečně vyjít.

Proč se Pardubicím na Hradec historicky nedaří? Zažil jste to na obou stranách barikády. Nemůže v tom už být zapojena hlava, nějaký komplex?

Neřekl bych, že se jedná o komplex. Vlastně to ani nejde. V pardubickém týmu se kluci každou sezonou obměňují. Za poslední dobu se jich protočilo fakt dost. Když pominu loňskou sezonu, tak poslední derby v postupové sezoně do první ligy jsem hrál já, Míša Hlavatý, Emil Tischler a pak dva momentálně zranění kluci Honza Jeřábek s Tomášem Solilem. V tomto ohledu bychom mohli jít do utkání naopak s čistou hlavou

Zažil jste derby jako zástupce obou měst. Ve kterém to prožívají více?

Dříve se to prožívalo na obou stranách stejně. Ale jak jsem říkal bylo to tím, že v Hradci bylo hodně kovaných Hradečáků a v Pardubicích hodně Pardubáků. Docela slušně dokázal před derby hecovat pardubický trenér brankářů Martin Shejbal. V Hradci zase stačilo jenom to, že se hrálo proti Pardubicím. A když seděl na pardubické lavičce hradecký trenér, tak bylo derby pořádně vyhecované. I v kabinách byla daleko lepší atmosféra než v posledních letech. Teď už to opravdu řeší jen fanoušci.

Šéf ostravského sportu Dohnal o stadionu pro Baník: Nejdříve titul, pak stadion

Hradec se stal černým koněm letošního ročníku. Čekal jste, že bude opakovat loňskou sezonu?

Upřímně řečeno, nečekal jsem, že po těch odchodech na tom bude až takhle dobře. Myslel jsem si, že se budou pohybovat někde ve středu tabulky. Ale, že takto vystřelí nahoru, jsem fakt nepředpokládal. Na druhou stranu, když jsem viděl jejich zápasy, tak jsou na čtvrtém místě právem. Hrají výborně a trenér Koubek má poskládaný tým tak, přesně jak chce. Hra Hradce má jasné parametry. Každý ví, co má na hřišti dělat. Musím konstatovat, že se na ně hezky kouká.

V čem je jeho největší síla?

Rozhodně v organizaci hry. Hradec dostává strašně málo branek. Vždycky si nějakou příležitost vypracují. Není to jenom jedna ale třeba pět. A jednu dvě dokážou proměnit. Navíc, když se tým veze na vítězné vlně, tak mu to tam spadne i z ho…

Derby se letos znovu ocitne ve stínu toho, že se nehraje v Hradci Králové ale Mladé Boleslavi. Může to být ve vaší situaci vaše výhoda?

Raději bych hrál v Hradci. Tam východočeské derby patří. Mělo by se hrát ve východních Čechách. Od příští sezony už tomu tak bude. Musíme si na to počkat. Jako výhodu to nepovažuji, protože Hradci se v Boleslavi daří.

A neubývá mu trochu na atraktivnosti, že se oba týmy nacházejí na odlišných pólech tabulky?

To si nemyslím. Tohle derby bude vyhecované tím, že nám jde o život. A když to přeženu, tak Hradci o poháry. Každý potřebuje získat své body i pro jiné účely, než vyhrát derby.

Rituálům moc nevěřím

Traduje se, že derby nemá favorita. Tohle ale ano…

Pro uklidnění duše mohu povědět, že favoritem je Hradec. Nahrává tomu i rozdílné postavení v tabulce. Navíc hrají doma a mají lepší formu.

Pardubicím se nedaří vůbec nic. Má tedy cenu řešit, že je to derby?

My řešíme jenom body. Nezaobíráme se soupeřem, proti kterému hrajeme. Je nám to v podstatě jedno. My potřebujeme začít sbírat body.

Zažil jste někdy, aby váš tým měl po třinácti kolech jen šest bodů?

Ne. Tohle je poprvé v mé kariéře, kdy jsme s body na takto nízkém čísle.

Zvrat v kauze Varnsdorf: Dordić leží v nemocnici s krvácením do mozku

V Kazachstánu, když se nedaří, tak zaříznou ovci, aby ji obětovali štěstí. Zažil jste podobný obřad při vašich angažmá ve střední Asii?

My jsme „fikli“ ovci před začátkem každé sezony. Pak jsme měli jednou období, kdy se nám nedařilo, tak ji chtěli také obětovat.

V hokejové KHL dokonce tým Astany pokropil led i brány ovčí krví…

(pousměje se) Tak si fakt nedokážu představit, že bych šel a pomazal hradeckou bránu krví.

Přesto, nezkusíte nadhodit v kabině, že byste si nějakou ovci před derby sehnali?

(směje se) To rozhodně ne. V naší situaci nám pomůže jen to, když se budeme stoprocentně soustředit na svůj výkon. Těmto rituálům moc nevěřím. Navíc vycházejí z muslimských tradic. Necháme to dál bez nich.

Přání tátovi na hřišti

Pardubice mají prakticky jednoho útočníka, což jste vy. Spoléhají výhradně na vás. Cítíte zvýšený tlak či zodpovědnost?

Já už si tlak zvenku nějak nepřipouští. Samozřejmě vím, že nám chybí druhý útočník. Zodpovědnost cítím už jen tím, jak jsem v Pardubicích dlouho. S Jeřábem nejdéle. Nicméně tlak si vytvářím sám na sebe. Určitě mi není jedno, kde se v tabulce nacházíme. Ale že bych byl kvůli naší situaci nějak více nervózní, tak to už mám v kariéře za sebou.

Neštve vás fakt, že v sedmatřiceti už jste si mohl fotbal jen vychutnávat a namísto toho se už druhým rokem strachujete o záchranu?

Vůbec. Kariéru si užívám dál. Kdo by si to pomyslel, když mě před šesti lety vyhodili z Hradce, protože jsem byl pro ně starý. Kdo mohl čekat, že tři roky budu hrát vrch druhé ligy a další tři dokonce první ligu. Strašně si fotbal v Pardubicích užívám a jsem tady velice spokojený a šťastný, i když se nám teď momentálně nedaří.

Skvělá Slavia. Soupeř ukázal víc, hodnotí kosovská média prohru Ballkani

A z toho, že jste dlouho jako útočník nedal gól, z toho nervózní nejste? Pamatujete takto dlouhé sucho?

Asi ne. Občas jsem měl střelecký výpadek, ale takhle dlouhý ne. Musíme ale brát v potaz, že mám jinou roli než dříve. To spíše na mě spoluhráči pracovali. Teď je tomu naopak. Vím, čeho jsem schopný a čeho kluci vedle mě. Takže se snažím jim pomoct. Pochopitelně, že bych byl rád, kdybych přispěl i gólem. Pro mě už nejsou důležité žádné osobní statistiky. Potřebuji, aby šlapal tým a pak budu i já spokojený.

Dostáváte naloženo na sociálních sítích, pomalu že už máte skončit s fotbalem. Vnímáte taková rozhořčení fanoušků?

Sociální sítě nemám. Ani se po nějakých diskuzích nepídím. Je mi v podstatě jedno, co lidi píší. Pro mě je nejdůležitější, abych byl schopen na hřišti fungovat. Zvládat zápasové tempo a jak vypadám na tréninku. A sestavu nedělám já ale trenér. Ten vybírá asi to nejlepší, co má k dispozici.

Kapitán schytává všechno za tým? Jak se žije s tím, když se nedaří?

Samozřejmě, není furt příjemné se za tým zodpovídat. Například odpovídat na nepříjemné dotazy v rozhovorech pro media.

Tak pardon.

Ne takto jsme to nemyslel. Vždycky, když dostanete výprask, tak kapitán je první, kdo jde blamáž vysvětlovat. Holt kabina si mě zvolila a já to akceptuji. Snažím se fungovat, jak nejlíp můžu, aby se to zase otočilo. Tak doufám, že až budeme vyhrávat, budou zvát na rozhovory zase mě (úsměv).

Slovácko v Evropě končí. Za prohrou s Kolínem stála i sporná penalta

Kdekdo nad vámi zlámal hůl. Může to být výhoda v nevýhodě v tom smyslu, že z vás všechno spadne a budete jen vyhrávat? Nebo si to nepřipouštíte?

Nemůžeme si připouštět nějaký tlak, to by byl náš konce. Jestli nad námi zlomili hůl i fanoušci, tak se s námi asi už nepočítá. Na druhou stranu můžeme jen překvapit. Podobnými názory se ale nezaobíráme. Do konce soutěže je ještě spousta a kol a ve hře je spousta bodů. Dokud bude šance, tak se o ní budeme prát.

Před utkání s Hradcem dojde ke slavnostnímu aktu, který se týká vaší rodiny. Prozradíte o co půjde?

Vím, že Hradec pozval tátu na utkání, aby mu poblahopřál k šedesátým narozeninám. Takže se k této gratulaci přidám nejen jako kapitán hostujícího týmu. Bude to velice příjemná povinnost.

Váš otec jako dlouholetý hráč Hradce asi bude o něco více fandit votrokům. Bude předání dárku jeho poslední radostí v ten den?

Já si myslím, že v ten den by to nemusela být jeho poslední radost. Kdybych dal gól, tak bude mít také radost (úsměv).