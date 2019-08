„Líbí se mi borci, kteří umějí hrát fotbal. Pablo ho umí, baví jej a navíc má čísla. Je to dobrý kluk a nezkazí skoro žádnou přihrávku,“ cení si Argentince kouč Zlína Josef Csaplár.

I když se zkušený záložník, který v týdnu oslavil jubilejní třicáté narozeniny, v první půli stejně jako zbytek zlínského týmu herně soužil, po přestávce se rozběhal a spolu se zbytkem mančaftu dostal do správné provozní teploty.

„Bylo to pro mě těžké. Dva zápasy předtím jsem skoro nehrál. Trenér mi dal po Liberci volno, abych se dal do kupy. Celý týden jsem s kluky poctivě trénoval. Jsem rád, že mi chlapci pomohli a stáli při mně. Snažili se mi pomoct, za což jsem rád,“ pravil Podio.

Bývalý hráč Podbrezové nebo ázerbájdžánského týmu Kešla, se zranil už v letní přípravě. Návrat na trávník však uspěchal a problémy se svalem se mu vrátily.

„Bohužel jsem to nedoléčil. Teď už se ale zase cítím dobře,“ říká.

Ševci znovu nastoupili v osvědčené sestavě se třemi obránci a pěti záložníky. Uzdravený Argentinec se ve středu hřiště doplňoval s kapitánem Jiráčkem a běhavým Maškem.

„Pro nás střeďáky je lepší, když je nás tam víc. Jsme při sobě, po kupě a můžeme víc podpořit útok,“ říká.

I když Moravané byli častěji u míče, akce většinou nikam nevedly, a i proto v první půli branku Grigara pořádně neohrozili. „Máme takový styl hry. Trenér chce, abychom drželi balon, hráli kombinačně, byli aktivní a soupeře napadali. Bohužel v posledních zápasech držíme míč, ale nedáváme góly,“ mrzí Podia.

Přestože ševci proti Teplicím nijak zvlášť nezářili, po přestávce se zlepšili a vypracovali si slušné příležitosti ke skórování. Nakonec rozhodl až v 87. minutě střídající Janetzký.

„Oba týmy měli dost šancí. Jsme rádi, že jsme to urvali. Vítězství vždy potěší. Jsme rádi doma, že jsme to doma i kvůli diváků, zvládli. Máme za sebou těžké zápasy, konečně jsme to zlomili,“ oddechl si Podio.

Domácí v cestě za třemi body nezastavil ani pro ofsajd neuznaný Poznarův gól. „Neviděl jsem to přesně, Pozny to ale dobře dohrál. Rozhodnutí jsem nechal na rozhodčích, víc jsem to neřešil,“ mávl rukou.

Csaplárův tým si tak po rozpačitím vstupu do sezony vylepšil dojem a po druhém vítězství se v neúplné tabulce dělí s Olomoucí o sedmé místo. Zbývající duely pátého kola jsou na programu o víkendu. „Věřím, že to ještě vyladíme a bude to lepší,“ přeje si.

Ševci se pokusí bodovat i příští víkend v Opavě. V Městských sadech si třicetiletý Argentinec zahraje vůbec poprvé. „Bude to moje premiéra, protože loni jsme hráli s Opavou v Brně,“ připomíná.

Na shánění informací o bouřlivém prostředí i soupeři má celý týden. „Věřím, že i tam budeme úspěšní,“ dodává.