To, nač lačně čekali fotbaloví fanoušci, se stává realitou. Začíná nová sezona nejvyšší české fotbalové ligy a její představitelé ještě před startem prezentovali několik novinek ohledně pravidel a budoucnosti videorozhodčích.

Daniel Křetínský | Foto: Deník/Adámek Ladislav

Poločasová návštěva majitele Sparty Daniela Křetínského v kabině rozhodčích během utkání s Brnem? Do budoucna už by neměla být možná.

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek se nechal slyšet, že je v plánu vybudování centra videorozhodčích, ze kterého by se řešily hraniční situace ze zápasů první ligy. Aktuálně jsou přenosové vozy na jednotlivých stadionech.

„Chceme mít VAR centrum ne-li pro jarní část (nadcházející) sezony, tak nejpozději od sezony 2024/25. Vybírá se vhodná lokalita, protože FAČR na Strahově disponuje určitým pozemkovým a infrastrukturálním zázemím. Pakliže se ukáže, že lokalitou disponujeme, začne fáze dvě, to znamená posouzení technologických parametrů spojených s VARem,“ odhalil Fousek.

Po rezignaci Radka Příhody se stal novým předsedou komise rozhodčích Libor Kovařík, který v české lize nevidí tendenčnost. Chce ale zlepšit vystupování rozhodčích vůči hráčům.

„Naším hlavním úkolem je rozvíjet a posouvat výkonnost rozhodčích, obzvlášť u nás, protože máme mladý tým. Na to klademe důraz. Zaměřujeme se na všechny aspekty rozhodování na hrací ploše. Na semináři jsme kladli důraz na pohyb. Zaměřili jsme se i na osobnost rozhodčího, chceme víc pracovat s jejich mentální stránkou,“ řekl Kovařík.

„Máme pocit, že si někdy myslíte, že jsme spokojeni, že přikrýváme chyby a řešíme jedině to, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Není to tak, nikdy nebudeme spokojeni. Je to opravdu nekončící proces. Dokud rozhodčí budou dělat chyby, nikdy nebudeme spokojeni,“ dodal nový předseda rozhodčích.

Výhoda pro kluby hrající o poháry

Kromě změny prostřední skupiny v nadstavbové části, ve které se bude hrát o předkolo Konferenční ligy, budou příznivější podmínky pro týmy, jež budou hrát kvalifikace o evropské poháry. Tato mužstva mohou odložit utkání či změnit jeho začátek bez souhlasu soupeře, zmiňovaný duel se pak musí dohrát do konce kalendářního roku.

„Účast v základní skupině některého z pohárů je zásadní nejen pro kluby samotné, ale pro celý český fotbal. Postup přináší prestiž, je výrazným zdrojem financí a zvyšuje zájem o jednotlivé fotbalisty. Chceme proto vyjít našim zástupcům co nejvíce vstříc a v náročném úkolu kvalifikovat se do Evropy jim maximálně pomoci. Vím totiž, jak je cesta k postupu náročná a dlouhá. Věřím ale, že se to několika našim týmům podaří,“ prohlásil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda před začátkem sezony.

Další novinka je okolo karetních trestů. Od nového ročníku se totiž při vyloučení hráče či funkcionáře po dvou žlutých kartách nebude ani jedna z karet evidovat pro účely trestání za opakované napomínání – stejná pravidla platí i v soutěžích UEFA.