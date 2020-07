„Jedná se o nejlepší hráče týmu. Vydali jsme opatření, aby všichni jejich kolegové šli do karantény. Na stadionu samozřejmě probíhá dezinfekce. Všichni půjdou na testy, které se budou opakovat po 14 dnech karantény, takže standardní opatření,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová.

Na Karvinsku je jedno z ohnisek nákazy v republice takže vlastně nejde o velké překvapení. Na trní musí být i v Olomouci. S Karvinou se potkali v nedělním utkání. V klubu čekají, jak se situace vyvine, a počítají s tím, že by mohli být otestováni. Zkrátka fotbalová liga prožívá nejistou sezonu. A v tuto chvíli není vůbec stoprocentní, že bude její program naplněn.

Kvůli nákaze v Karviné byly odloženy tři zápasy skupiny o záchranu. V sobotu se nebudou hrát Zlín Karviná, Příbram Teplice a Opava Olomouc.

Osmnáctičlenná liga?

„Vedení LFA bude v součinnosti s klubem hledat řešení kompletního dohrání soutěžního ročníku, což i nadále zůstává hlavním cílem vedení soutěže,“ řekl tiskový mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš. Pokud se tak nestane, rozvíjejí se před fotbalovým společenstvím rozličné varianty.

Případ Karviná by neměl ovlivnit dění na špici tabulky. Skupina o titul se (snad) dohraje), tím pádem by se mistrem opravdu stala Slavia. Stejně je to se zápasy o postup do Evropské ligy.

Potíž je se skupinou o udržení, jde o sestup z ligy a případnou baráž o ní. Když zůstane soutěž nedokončena, nespadne nikdo. Nebude se hrát ani baráž, vznikne rozladění ve druhé lize. „Věřím, že týden či čtrnáct dní před koncem nenastane situace, že by sezona skončila. Doufám, že když už jsme ušli tak daleko, mají všichni dobrou vůli soutěž dohrát,“ řekl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno.

Ta je nyní ve FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE druhá a netají se ambicemi na posun výš. Vedou Pardubice, pouze jeden z nich se může stát vítězem. Nikdo další už nemá šanci. „Situace nás znepokojuje, ale věřím, že druhá liga pojede dál. Jde o to, aby nenastal podobný problém někde jinde,“ reagoval pardubický manažer Vít Zavřel.

Nejlepší mančaft druhé ligy by měl mít postup každopádně zajištěn. Ať bude si-tuace mezi elitou jakákoli. Objevila se však také varianta, že by mohly vylétnout vzhůru oba kluby a FORTUNA:LIGA by byla v příští sezoně osmnáctičlenná.

Jisté však není (zatím) nic.