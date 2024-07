Martin Jůzek Filip Ardon Reportéři Deníku dnes 14:00

Spousta novinek, jiný název, ale pořád je to liga. V českém fotbale půjde v této sezoně o hodně: šampion Chance ligy postoupí do skupinové fáze Champions League a odnese si minimálně půl miliardy korun. Bude to Sparta, Slavia, Plzeň, nebo někdo úplně jiný? Podívejte se na video, jak to vidí sporťáci Deníku.