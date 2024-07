close info Zdroj: Jiří Koros zoom_in Příprava: Slask Wroclaw – FK Mladá Boleslav

Rudolf Muzika, Boleslavský deník

FK Mladá Boleslav, tip: 7. místo

Jak dopadne v nadcházející fotbalové sezoně FK Mladá Boleslav? Tipuji, že se tahle sezona bude podobat těm předešlým. Celkem kvalitní kádr těžko bodově může držet krok s rozpočtově odskočenými pražskými „S“ a dá se snadno odhadnout, že silný je rovněž kádr Viktorky Plzeň. Na čtvrté místo už by kádr progresivního mladého trenéra Davida Holoubka mohl pomýšlet, ale tři týmy pořád ještě stavím lehce před něj, to jsou hodně posílené Baník Ostrava a Slovan Liberec, a také konsolidovaný Hradec Králové. I sedmá příčka by ale nemusela být pro Mladou Boleslav neúspěchem, protože v záloze čekají další kluby, které klidně nahoře mohou hrát, ať už je to Bohemka, Jablonec, Teplice nebo Olomouc.

Pro Boleslav by ale nemělo být zásadní, jestli skončí šestá nebo devátá, ale jestli hra bude tak zajímavá, že vrátí do ochozů diváky, jichž chodí na domácí zápasy dlouhodobě velmi málo. Průměr dva tisíce na utkání je tristní a věřím, že nový většinový majitel David Trunda a jeho tým udělají maximum pro to, aby tohle číslo změnili a aby Středočeši zase nebyli v návštěvnosti na chvostu celé ligy.