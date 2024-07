Tendence doby je jednoznačná: co lze, to přesunout do digitálního prostředí. Stejně postupuje i většina prvoligových fotbalových klubů. Pokud jde o prodej permanentek, hlavně u největších hráčů na trhu lze pozorovat silnou snahu přimět fanoušky, aby si vše okolo vstupenek na kopanou vyřizovali elektronicky.

Je to ekologičtější, pro kluby přehlednější a pro fanoušky v řadě směrů pohodlnější. V týmových aplikacích mohou sbírat věrnostní body, získávat nejrůznější slevy na zboží či občerstvení, a třeba v Plzni si lze přes chytrou permanentku vyřídit i jízdné v MHD, parkování či nákup ve fanshopu. Na fotbal bez hotovosti – to je ideál.

Zjevné je i to, že s fanoušky zaregistrovanými v systému lze mnohem lépe pracovat po marketingové stránce. Kluby to dobře vědí. „Naší snahou je zvyšovat počet permanentkářů, kteří budou využívat virtuální kartu v aplikaci a naopak snižovat počet vydaných plastových karet,“ vzkazuje například pražská Slavia.

Za kartu si (někde) připlatíte

Jenže vstupenky či permanentky nejsou pouze prostředky k tomu dostat se na zápas. Oddaní příznivci si lístky na památné duely schovávají, mnozí mají rozsáhlé sbírky „permic“, klubových magazínů, programů apod. Jde jak o sběratelskou vášeň, tak projev hlubokého vztahu ke klubu a touhy uchovat si co nejvíc na vzpomínek na společné chvíle.

A něco takového pomíjivá aplikace jen tak nenahradí…

Mistrovská Sparta nabízí koupi plastové permanentky za poměrně vysoký příplatek 490 korun, což u řady fanoušků vzbudilo nevoli. Vždyť i samotná permanentka vyjde sparťany v průměru na pět tisíc. Diváci starší 65 let mají (po předložení občanky) kartičku zdarma. Ovšem je to naposledy, za rok už bude vše jen virtuální.

Jablonec má příplatek 100 korun. Bohemka nabízí plastovou kartu automaticky, ostravský Baník umožňuje vytisknout kartu ve fanshopu. Ale třeba ve Slovácku držení fyzické permanentky vylučuje, aby měl fanoušek zároveň sezonní vstupenku v mobilu. Předpokládá se, že hlavně dříve narození příznivci dávají přednost všemu, co lze nosit v peněžence. Menší kluby jako Karviná či České Budějovice prozatím preferují tradiční podobu plastových kartiček.

Založit si virtuální sbírku

Jde i o to, že zatímco na Spartě či Slavii zájem o „permice“ daleko přesahuje nabídku (novým zákazníkům nezbývá, než se nechat zapsat na čekací listinu a zbožně doufat), jinde je zájem fanoušků menší a i noví permanentkáři si mohou vybírat z volných míst. Také proto jsou S+S v silnější pozici ve snaze „nahnat“ diváky do svých aplikací.

„Momentálně je na našem waiting listu registrováno téměř třináct tisíc fanoušků, kapacita stadionu je však omezená, stejně jako počet míst, která mohou být obsazena permanentkami. Již teď je bohužel jasné, že se nedostane na všechny,“ prozradila Sparta. Z celkové kapacity letenské arény je pro permanentkáře rezervována víc než polovina – deset tisíc sedadel.

Ale zpátky k trendu mizejících kartiček. Slavia nově nabízí možnost ukojení sběratelské vášně i ve virtuální podobě. „Jsme si vědomi faktu, že permanentka je pro mnohé fanoušky sběratelský artikl a proto připravujeme sběratelské prostředí digitálních permanentek i v aplikaci,“ informuje klub z Edenu. Držitelé sezonních vstupenek na nový ročník by tak měli mít možnost založit si vlastní virtuální sbírku, doplněnou o statistiky a další zajímavosti.

Většina klubů tak daleko ještě není, ale zřejmě je to jen otázka času. I vcelku konzervativní prostředí fotbalových fanoušků se chtě nechtě musí přizpůsobit požadavkům doby.