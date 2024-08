Aktualizujeme

Dukla Praha - Jablonec 0:2

Dominik Hollý a střídající Bienvenue Kamanikana z Burundi svými góly pomohli Severočechům v vítězství. Střídající domácí hráč Jakub Barac neproměnil penaltu. Jablonec při poslední návštěvě na Julisce vyhrál 6:2, ale to už je šest let a Dukla tehdy nejvyšší soutěž opouštěla. Vysoké vítězství tehdy slavil i trenér Petr Rada, který dnes vedl do zápasu domácí.