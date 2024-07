Do hry zasáhla hned v páteční premiéře Sparty s Pardubicemi, kdy pomohla odhalit porušení pravidel při gólu domácího Wiesnera. Ale vše trvalo a první půle se nastavovala o sedm minut. Tady zasáhla další novinka, videorozhodčí už nejezdí na jednotlivé stadiony, ale sedí ve VAR centrále, odkud na dálku komunikují.

A v tomto ohledu nastala komplikace v dalších zápasech. Na Letné komunikace probíhala ještě v pořádku, ale v sobotních zápasech v Ďolíčku (Bohemians - Ostrava) a na Julisce (Dukla - Plzeň) už s tím byly trochu problémy.

Vršovičtí klokani vedli doma nad Ostravou 1:0 a sedm minut před koncem vstřelil Hrubý, bývalý hráč Baníku, druhý gól. Trvalo dlouhé minuty, než přišel z VAR centrály verdikt - gól platí, jako poslední údajně hrál s míčem hostující Prekop, naopak bývalý hráč Bohemians.

„S VARem byl problém, před zápasem nefungoval. Buď nešel zvuk, nebo obraz, teď nevím. Nikdo mi to ale neokomentoval. Nejhorší je, že tam stojíte a nevíte, co se děje, co se řeší, je tam prodleva, nehraje se. Nevím… Mluvil jsem s Erikem Prekopem, který mi tvrdil, že míč nehrál. Pokud to tak je, a hrál ho Jánoš, který jen trefil nohu Erika, tak to je ofsajd,“ rozčiloval se po zápase ostravský kouč Pavel Hapal.

Nic tu nefungovalo

„Sporná situace. Všem se zdálo, že to byl velký ofsajd, ale nevím, neviděl jsem to, protože dneska tady nic nefungovalo. Proto jsme se nemohli na to zpětně podívat,“ usmál se hořce Hapal.

Každá strana si pochopitelně brání to svoje, podle domácích bylo vše v pořádku. „Přiznám se, že jsem to na hřišti neviděl, ale na opakovačce pak to, že tu zpětnou přihrávku hrál hráč Baníku, takže jsem si byl jistý, že to ofsajd být nemůže,“ poznamenal k této situaci kouč Bohemky Jaroslav Veselý.

Prodlevy s komunikací s VAR centrálou byly i u sobotního večerního zápasu Dukly s Plzní. Za stavu 0:3 vstřelil čestný úspěch domácích Špatenka a trvalo téměř pět minut, než padl verdikt, že gól byl v souladu s pravidly. „Chlapci se to ještě asi učí,“ pousmál se šéf plzeňské střídačky Miroslav Koubek.

Jeho protějšek na domácí straně, Petr Rada, kterému byl prominut zbytek disciiplinárního trestu a mohl být při ligové premiéře po pěti letech na střídačce, se rozpovídal více. Nelíbí se mu, že ofsajdová linie se zadává ručně.

„Teď máme pravítko a s ním to bude složitější. Ale zaplaťpánbůh, že gól platil. Byl jsem asi vždycky odpůrce tohoto… Je tam pravítko, lidský faktor, pro mě je to zase nesprávné. Když tam bude zase karbonová lajna, nebo jak se jí říká? Už to ani nevím,“ kroutil hlavou zkušený kouč.

Snad kromě Ďolíčku nedošlo během úvodních zápasů prvního kola Chance ligy k situacím, které by vzbuzovaly vlnu negativních emocí. Každá novinka se musí „zajet“, ku prospěchu fotbalu bude na místě, aby se tak stalo co nejdříve.