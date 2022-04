„Toto jsme ještě nezažili. Bude to specifické v tom, že během měsíce se s nimi utkáme hned třikrát, takže týmy o sobě budou všechno vědět. Sparta u nás prohrála na podzim 4:0 a bude nám to chtít se vším všudy vrátit. My se musíme připravit tak, abychom navázali na týmový výkon a potom z toho můžeme těžit a přivést z Prahy nějaké body,“ spřádá plány záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Podle pětadvacetiletého středopolaře mají zápasy na Spartě vždycky svůj náboj, kouzlo, takže motivaci netřeba hledat. „Hraje se na velkém stadionu, očekávám hodně lidí a my tam pojedeme s tím, odehrát co nejlepší výsledek, tak abychom si připravili co nejlepší pozici pro nadstavbu,“ říká.

Trenér Slovácka Martin Svědík očekává velmi těžký zápas, ale i otevřený boj v bouřlivé atmosféře. „Sparta má teď formu, vyhrála čtyři utkání po sobě, navíc hraje o titul. Klobouk dolů před Pavlem Vrbou, jak to drží,“ smeká před zkušenějším kolegou Svědík.

Jeho parta se ale předem nevdává, taková není. Slovácko i v letošní sezoně zdobí skvělá organizace hry, poctivá práce, pečlivá defenziva. „Do každého utkání jdeme s tím, že chceme uspět. Ani na Spartě nedáme kůži lacino,“ tvrdí Svědík.

Zkušený kouč kromě brankářského rébusu, když velký otazník se dál vznáší nad marody Nguyenem a jeho starším kolegou Fryštákem, musí poskládat také defenzivu. V neděli totiž budou Moravanům kvůli karetnímu trestu scházet opory Kadlec s Daníčkem.

„Samozřejmě je to citelná ztráta, ale máme tady jiné hráče, takže je to příležitost pro ně, aby podali dobrý výkon a co nejvíce zamotali trenérovi hlavu,“ uvedl Sadílek.

Slovácko cestuje o Velikonocích do Prahy zvesela. Celek z Uherského Hradiště totiž s sebou táhne sérii osmi zápasů bez prohry, díky tomu si upevnilo čtvrtou pozici v lize.

Přitom v zimní přípravě a na začátku jara nebyl tým zrovna v optimální pohodě, do formy se zkušený tým dostával až později. „Přípravě jsem nepřikládal nějakou váhu,“ byl v klidu Sadílek. „Věřil jsem, že sílu týmu máme velkou. Zápasy se Slavií i ve Zlíně, kde remízový zápas rozhodl smolný gól, mě hodně mrzí. Pak jsme se ale chytli, navázali na práci z podzimu a dali na nepodařený vstup do jara zapomenout,“ pokračuje.

„Sami dobře víme, že tady toto je cesta kterou chceme jít, a že když na sebe budeme nároční, tak to přináší ovoce v podobě bodů,“ dodává odchovanec Slovácka, kterému vůbec nevadí náročný program.

FORTUNA:LIGA se totiž v nadcházejících dnech nebude hrát jenom o víkendu, ale i ve středu. „Pro mě je to rozhodně lepší,“ říká jasně. „Podle mě každý hráč má raději zápasy než tréninky, které stejně směřují k utkáním a trénuje se jen kvůli tomu, aby byl člověk co nejlépe připravený na zápas,“ připomíná rodák z Uherského Ostrohu. „Tempo zápasů, které jdou tak rychle po sobě, je vlastně super. Za tři dny je další duel a není tak prostor přemýšlet nad nějakými blbostmi,“ dodává Sadílek.

Také Sparťané jsou na zápřah zvyklí. Letenští sice na podzim i kvůli účasti v Evropské lize klopýtali, nyní jsou zase ve formě a nahání adepty na titul. Naposledy Pražané vyhráli v Teplicích 3:0 a po čtvrtém vítězství za sebou ztrácí na vedoucí Slavii čtyři body, takže furt je o co hrát.

„Pro nás to je stále příjemné. Snažíme se být stále na dostřel. Všechna mužstva budou ztrácet,“ je přesvědčený trenér Sparty Pavel Vrba.

Známý kouč věří, že Hložek a spol. mají na to, aby závěr ligy zdramatizovali,vedoucí Slavii i druhé Plzně cestu za titulem pořádně zkomplikovali. „Podzim jsme měli nabitý. Hráli jsme co tři dny, bylo to hodně náročné. Nyní máme celý týden na přípravu, je to pro nás výhodnější. Doufám, že nám to pomůže, protože kvalita tady je,“ cítí Vrba.

Na jaře Sparta nasázela soupeřům už šestnáct gólů, žádný z ligových konkurentů jich v kalendářním roce 2022 nedal víc. „Na jaře máme výraznou produktivitu. Když jsem přišel, měli jsme taky fantastické jaro co se týká gólů, spoustu zápasů, které končily divokými výsledky. Těší mě, že i teď góly dáváme, o to víc, že je nedostáváme. To je hodně povzbudivé do dalších zápasů. Ale čeká nás finálová skupina, kde utkání co se týče obranné fáze budou mnohem náročnější než teď,“ uvědomuje si Vrba.

Jak na tom jeho parta skutečně je, naznačí už nedělné sváteční duel. Slovácko už v letošním ročníku favorita jednou složilo, teď chce tabulkového souseda sejmout podruhé. Ostřihne Spartu a přiblíží se Evropě. Jasněji bude po Velikonocích …