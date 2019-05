První semifinálový duel hráči Fastavu zvládli, když Hlinkovým gólem udolali Sigmu 1:0. Jiráček a spol. věří, že podobně zvládnou také nedělní těžkou odvetu na Hané, kam si jedou pro postup do další fáze nadstavbové části FORTUNA:LIGY.

„Hlavně bychom se chtěli našim fanouškům ještě jednou představit na našem stadionu v domácím prostředí,“ přeje si zlínský kouč Jan Kameník, který minulý týden po odvolání trenéra Pivarníka povýšil z pozice asistenta na hlavního kouče a svoji premiéru v nové roli zvládl skvěle. „Všichni chceme vyhrát a postoupit dál. Chceme si zahrát další pohárové dvojutkání,“ prohlásil Kameník.

Současný nejmladší kouč v lize svůj tým na náročnou nedělní odvetu důkladně připravuje. „Čeká nás druhé utkání se stejným soupeřem, ale tentokrát na jeho půdě s tím, že my do toho utkání vstupujeme s mírnou výsledkovou výhodou. Olomouc ale nyní hraje doma, což je zase výhoda pro něj,“ říká Kameník, jenž po povedeném posledním zápase převratné změny v sestavě nechystá.

I Hanáci zřejmě nastoupí v totožné sestavě jako před týdnem na Letné, kde Sigma herně nepřesvědčila. „Ve Zlíně jsme nepředvedli úplně výkon, který je v našich silách. Pevně věřím, že pokud začneme od základních věcí, zvýšíme úsilí, běžecky se zlepšíme, utkání bude vypadat jinak,“ je přesvědčený olomoucký kouč Václav Jílek.

Od hráčů požaduje ještě více rychlosti, náběhů a jednoduchosti. „Nejsou to složité věci. Je to hlavně o přístupu,“ tvrdí. O postupu Sigma nepochybuje. „Věřím, že to zvládneme,“ pronesl Jílek.

Jeden z kandidátů na pozici trenéra v pražské Spartě je po operaci kolena, proto ve Zlíně seděl pouze na stařídačce a koučink nechal na asistentovi Saňákovi. „Stav je lepší každým dnem, takže doufám, že v neděli budu schopný na lavičce být daleko aktivnější, než tomu bylo ve Zlíně,“ uvedl pro klubovou televizi známý kouč.

Živější však chtějí být také olomoučtí fotbalisté, kteří zaspali začátek a pak se ani přes několik vyložených šancí nedokázali střelecky prosadit. Před vlastním publikem tak budou dohánět jednobrankovou ztrátu a odvracet vyřazení. „Zlín má výhodu, nebude se nikam hnát. Bude hrát podobně jako doma. Tedy ze zabezpečené obrany a spoléhat na vysoké balony na Poznara. Věřím, že se s tím vypořádáme lépe než v prvním poločase ve Zlíně,“ věří záložník Sigmy David Houska.

Hanáci stejně jako ševci nechtějí sezonu končit hned v prvním kole play-off. „Věřím tomu, že máme sílu to otočit a jít dál,“ dodal Houska.

Druhý rozhodující zápas je na programu v neděli od patnácti hodin a živě ho vysílá ČT Sport.

FORTUNA:LIGA, skupina o Evropu, 2. semifinále

SK Sigma Olomouc (7.) – FC Fastav Zlín (9.), první zápas: 0:1

Výkop: neděle v 15.00, Andrův stadion

Rozhodčí: Klíma - Kříž, Novák (Ginzel)

Ligová bilance: 13-9-5

Poslední zápas: 0:1 (20. Marek Hlinka), 3. května 2019

Pravděpodobné sestavy:

Olomouc: Buchta – Chvátal, Beneš, Polom Jemelka - Zahradníček, Kalvach, Houska, Plšek, Falta – Yunis.

Zlín: Rakovan – Hnaníček, Buchta, Gajić – L. Holík, Hlinka, Podio, Čanturišvili, Jiráček – Slaměna – Poznar.

Tip Deníku: 1:1