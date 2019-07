Na soustředění s mužstvem do Rakouska ale neodjel. Čeká ho totiž mistrovství Evropy hráčů do 19 let v Arménii. A Zima před ním odhodlaně hlásí: „Chceme se poprat o medaili!“

Už 6. července vás čeká sraz s reprezentací do 19 let před ME. Jak jste na Euro naladěný?

Já myslím, že dobře. Sice jsem neměl skoro žádné prázdniny, protože jsem dodělával školu a pak hned naskočil do přípravy s áčkem. Ale o to snazší jsem to měl, když jsem byl pořád v tréninkovém režimu.

Byla příprava opravdu pod trenérem Látalem tak náročná, jak se povídalo?

Tvrdá byla hodně. Makali jsme na fyzické kondici. Hlavně první týden jsme běhali opravdu dost. Ale myslím si, že nám to může jedině pomoct do budoucna.

Byl to velký rozdíl oproti tomu, co jste zažil pod trenérem Jílkem v zimě?

Co se týká skladby přípravy, tak je to rozdíl. V zimě jsme prakticky neběhali. V náročnosti ale podle mě zase tak velký rozdíl není. Cítím se po tréninku asi tak stejně unavený. Jen teď jsme víc bez balonu a tréninky jsou třeba kratší, ale o to intenzivnější. Měli jsme třeba jen 30 minut, ale to byla odvařovačka.

Jak se z takové únavy pak hrají zápasy?

První týden to bylo hodně těžké, ale od druhého týdne už daleko lepší. Přece jen tělo si dokáže na zátěž rychle zvyknout. Samozřejmě na konci zápasů už je člověk unavený, ale to je pochopitelné. Navíc ještě ve vedru, které bylo. Když jsme hráli zápas Hradcem Králové, tak to bylo docela drsné. Skoro bych řekl, že o zdraví.

Jak se cítíte v áčku osobně. Už je to snazší než v zimě, kdy jste přišel do kabiny jako úplný nováček?

Už se cítím líp. Jednak už tam nejsem poprvé a také situace je jiná. V zimě, kdy byli všichni napjatí z toho, že jsme byli málem na sestup, to bylo daleko horší. Teď všichni cítí, že je tady nový začátek. Trochu se proměnila kabina, někteří kluci odešli a samozřejmě je tady i nový trenér, což také pročistilo vzduch. Nálada je úplně jiná, než v zimě.

Trenér Látal dal najevo, že nebýt Eura, jel byste s týmem do Rakouska. A také, že s vámi počítá do kádru pro podzim. To asi potěší, že?

Samozřejmě, že mě to potěšilo. Ale snažím se řídit svou filozofií, že i kdyby se mnou momentálně nepočítal, tak se nic neděje. Pro letošek je pro mě priorita maturita ve škole a až příští rok se uvidí, jak to bude se mnou dál. Letos můžu jenom překvapit.

Takže žádné velké cíle na nejbližší půlrok?

Z celkového hlediska je pro mě v následujícím roce opravdu priorita škola a maturita. Samozřejmě ve fotbale bych se taky rád prosadil. Chci se pořád především zlepšovat. A kdybych si zahrál ligu v jednom nebo ve dvou zápasech, tak bych byl asi spokojený.

Kromě školy vás prý v těchto dnech čeká taky autoškola.

Je to tak. Mám toho teď docela dost. Pořád spěchám, všechno mám na knap. Ale dá se to stíhat.

Aspoň nemáte čas na nervozitu před Eurem.

Možná je lepší, že mám co dělat. Protože pro mě je právě vždycky nejhorší, když nedělám nic. Kdybych měl před Eurem jen sedět doma a přemýšlel nad ním, to by nebylo nic pro mě. Snažím se tak nějak celkově si tyto věci moc nepřipouštět. To člověku stejně jenom kazí psychiku. Na Euro se opravdu začnu soustředit až pár dní předem.

Na šampionátu v Arménii vás ve skupině čekají Norsko, Irsko a Francie. Jaké si dáváte cíle?

To je jasné. Chceme se poprat o medaile, to znamená postoupit ze skupiny. Kvalitou soupeřů je to hodně podobné jako v kvalifikaci. Jeden favorit je odskočený a zbytek včetně nás by se měl poprat o druhé místo. Šance jsou určitě otevřené. Je to závěrečný turnaj a rozhodnout můžou maličkosti. Jeden gól, jedna akce, postoupíte do semifinále a pak už je to vabank a stát se může ledacos.

Favoritem skupiny bude Francie, ostatní týmy už máte nastudované?

Francie je favorit, ale další los by nám měl vyhovovat. Norové i Irové mají podobný styl jako my. Jsou běhaví, nepříjemní. Budou to asi podobně jako my chtít hrát na kondici, že soupeře uběháme a technické dovednosti budeme řešit až v útočné fázi. Silnější týmy to mají trochu jinak.

V čem jsou Francouzi lepší?

Už v tom, že jsou většinou jinak stavění. Jsou fyzicky vyspělejší dřív než my. Dozrávají rychleji. Silově, rychlostně jsou někde jinde. My se musíme snažit najít způsob, jak se jim vyrovnat. Musíme hrát chytře, trochu i takticky a pak se to dá.

Berete Euro i jako příležitost předvést se skautům velkých klubů ze zahraničí? Spousta hráčů se po takovém turnaji dočkala zajímavých nabídek.

Já to tak neberu, snažím se na to nemyslet, i když vím, že příležitost to určitě je. Zajímá mě spíš týmový výsledek a nějaký větší úspěch. Když se podaří výsledek týmově, tak většinou z toho pak vystoupí i jednotlivci.

David Zima

Narozen: 8. listopadu 2000

Post: obránce

Bilance v reprezentacích U15-U19: 24 zápasů/2 góly.

Mladý stoper poprvé nakoukl do áčka Sigmy v letošní zimní přípravě. Hrál ale především juniorskou ligu, kde se podílel na triumfu Hanáků v soutěži. V minulé sezoně si zahrál také mládežnickou UEFA Youth League, kde Sigmu zastavil až francouzský Lyon