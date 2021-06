Po čtyřech sezonách ve Spartě mu vypršela smlouva. Nebylo tajemstvím, že Letenští mu nabízeli prodloužení kontraktu, ale stejně tak bylo zjevné, že Srdjan Plavšič se rozhlížel po jiných možnostech. Hlavně po konkurenční Slavii.

„Ptal jsem se ho na to, on mi řekl, že to tak není,“ říkal před časem Pavel Vrba, když se v médiích začalo poprvé spekulovat o Plavšičově jednání se Slavií. Sám hráč se na sociální síti dušoval, že s červenobílými není v žádném kontaktu.

Teď už je ale všechno venku. „Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a abych vyhrával co nejvíc trofejí. Snem je účast v Lize mistrů,“ uvedl Plavšič na klubovém webu po podpisu smlouvy s úřadujícím českým mistrem do roku 2024 (platí od 1. července).

Zrádce číslo jedna?

„Srdjan je stále mladý hráč s velkým potenciálem a věříme, že u nás se naplno uplatní. Jedná se hráče, který splňuje požadavky trenérů,“ doplnil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek s tím, že srbskému hračičkovi přeje co nejrychlejší „aklimatizaci na hřišti i mimo něj“.

Tu bude pětadvacetiletý Srb potřebovat. Přesuny hráčů mezi Spartou a Slavií jsou vždy třaskavým tématem, obzvlášť když si dotyčný "pustí pusu na špacír" a jen krátce před odchodem ke konkurenci se zaklíná věrností ke stávajícím barvám.

To se přihodilo třeba Nico Stanciuovi, který ubezpečil fanoušky Sparty, že bez trofeje z klubu neodejde, aby za několik měsíců přišel s velkou pompou do Slavie. Teď je ale jisté, že roli nepřítele číslo jedna (z letenského pohledu) převezme právě Plavšič.