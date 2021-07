Spartu čeká příští týden v úterý první zápas druhého předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň. "Naším jednoznačným cílem je Evropa, nechci říkat, jestli Liga mistrů nebo Evropská liga, to ukáže až čas. Ale základní skupina v Evropě je cíl, ideálně s postupem do jarní části. Cílem je i útok na titul, chceme si ho vzít zpátky," má jasno Čupr.

©️ DOČKAL | „Když jsem se do Sparty vracel, tak to bylo kvůli tomu, abych zažil titul. To byl v roce 2014 největší zážitek mé kariéry a chci si to zopakovat.“