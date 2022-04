Nedělí pro vás začíná přímý boj o záchranu. Jak jsou na tom vaše nervové soustavy a nesvazuje vám povinnost bodovat nohy?

Samozřejmě, že každý z nás to má v hlavě. Snažíme se být pořád pozitivní. Situaci máme ve svých rukou. Pokud budeme vyhrávat, tak se zachráníme. Ale každopádně to bude hodně složité.

Pardubice nemají téměř žádné zkušenosti se zápasy o bytí a nebytí. Navíc se jedná hned o nejvyšší soutěž. Je to nevýhoda oproti ostatním konkurentům, kteří jsou na takové situace zvyklí?

Nevím, jestli to je úplně nevýhoda. Pochopitelně hráči, kteří mají zkušenosti s podobnými zápasy, možná budou mít klidnější hlavu.

Může být pro vás částečnou vzpruhou, že už nemůžete skončit poslední po základní části?

Každý kdo, sleduje tabulku vidí, že za námi zůstala Karviná. Je to takové drobné pozitivum.

S jediným cílem: Urvat tři body

Prvním soupeřem brutálně náročného období jsou Teplice. Co říct na jejich adresu? Dá se jejich jarní kádr porovnat s tím podzimním?

Teplice mají na jaře úplně jiný tým. Jsou silnější do ofenzivy a příchodem Tijanyho se zpevnila také jejich defenziva. Podle mě se bude stejně jako na podzim jednat o vyrovnaný zápas. V neděli se hraje o všechno. Očekávám tuhý boj.

V průběhu jara se Teplice nadechovaly k úprku z barážových příček. Potom se ale vše vrátilo do starých kolejí…

Je pravda, že nasbíraly nějaké výhry, leckdy i překvapivé. Mají však v kádru také mladé kluky a možná zjistily, že zachránit se nebude tak jednoduché.

Do utkání vstupujete s lepším vzájemným zápasem v zádech. Abyste si udrželi kladnou bilanci, kalkulujete i s remízou?

Určitě ne. Do zápasu jdeme s jediným cílem: Získat tři body.

V tříbodovém systému remízy trochu ztrácejí svůj význam, což je také váš případ.

Je tomu tak. Po tom bodu se těžko stoupá v tabulce. Na jaře jsme měli v některých zápasech smůlu, tak teď to musíme urvat.

Proč se podle vás ve střetech ohrožených týmů vesměs body dělí?

Řekl bych, že nikdo nechce udělat chybu. Taktiky jsou zaměřené spíše na defenzivu. Pak je těžké se dostávat do šancí. O to víc mrzí, když se nevyužijí. Když člověk ví, že musí, tak se nervozita projevuje i v zakončení.

V zápasech o pomyslných šest bodů je každá chyba vidět dvakrát. Na druhou stranu, pokud se soustředíte neudělat kiks, jako na potvoru ho vyrobíte…

Přesně tak. Jakmile si člověk před zápasem řekne, aby něco nezkazil, tak podle zákona schválnosti, se tak stane.

Proč nedokážete zopakovat výkony nebo alespoň vydařené pasáže ze zápasů se silnými soupeři, proti těm, se kterými se můžete měřit?

Může to být i v myšlení. Do zápasů proti favoritům jdeme s vědomím, že můžeme jen překvapit. Navíc hrají úplně jiným stylem. My proti bráníme a můžeme chodit do rychlých brejků, na což máme typy hráčů. Kdežto týmy, se kterými soupeříme v bojích o záchranu, hru moc neotevírají.

Fotbal je také hra chyb

V letošní sezoně jste se stal pevnou součástí pardubické defenzivy. Pro hráče, kterého v mateřském klubu odkopli, asi nemůže existovat větší zadostiučinění. Co vy na to?

Určitě. Jsem strašně vděčný za to, že mohu hrát první ligu. To byl sen každého mladého začínajícího kluka nastupovat do zápasů proti Spartě, Slavii, Plzni.

Začátek jara jste ale neměl, mírně řečeno, ideální. Nejdříve jste se vyhnal ze hřiště sám a potom také příšernou přihrávkou Hranáče, který hasil nebezpečí za cenu červené karty. Z čeho pramenily vaše omyly?

Pro utkání v Plzni jsem se nechal přemotivovat. Chtěl jsem se za každou cenu ukázat klubu, který o mě nestál. No a v Liberci jsem udělal špatné rozhodnutí a zbytečně dal dlouhou přihrávku na Robina.

Spadl vám trochu kámen ze srdce, když jste viděl, jakých minel jsou schopni hráči v evropském poháru, jako v případě Slavie a Feyenoordu?

Děje se to na všech úrovních. Lidi chybují ve sportu, v životě. Fotbal je, kromě jiného, hra chyb. Kdyby hráči nechybovali, tak by nepadalo tolik gólů a nebylo by to třeba pro lidi tak zajímavé.

Po zranění Pojezného vznikla stabilizovaná stoperská dvojice. Jak se vám líbí spojení Čihák – Hranáč?

S Robinem se známe už z Plzně. Hráli jsme spolu za devatenáctku. Myslím si, že se dobře doplňujeme. Jsme podobné typy. Já jsem spokojený.

Kdo ale není spokojený je pardubický fanoušek. Jako člen obranné řady jste podepsán pod nejvyšší počet inkasovaných branek v celé soutěži. Co je špatně?

Přijde mi, že když jsme prohrávali o gól, o dva, tak jsme hru ve snaze snížit či vyrovnat otevřeli. Schytali jsme debakly a to se pak nasčítá. Výše některých proher ale byly až příliš kruté, jako naposledy v Edenu.

Z Edenu do Ďolíčku. V posledním „domácím“ utkání jste trochu změnili styl hry a na Jablonec útočili ze vzduchu.

Jelikož hrajeme v Ďolíčku dva týmy, tak ten terén není nejlepší. Ale není to tak, že by úplně ovlivňoval naši hru po zemi. Disponujeme rychlými hráči a musíme využívat této jejich silné stránky. Proti Jablonci to spíše vyplynulo ze hry.

Nebudí vás ze spaní dvojitá šance právě proti Jablonci? Udělal byste něco jinak?

Samozřejmě, že mi je to líto. Mohli jsme jít do kabiny za vyrovnaného stavu a ve druhém poločase to otočit. Při první hlavičce, která skončila na břevnu, už jsem nemohl trefit ten míč níž. Pak jsem rychle vstal ze země a snažil se nastavit do odraženého balonu hlavu. Gólman mi ale do toho skvěle skočil.