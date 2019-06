A to ještě mohou být funkcionáři z Ligové asociace rádi, že Středočeši si po výborném finiši zajistili účast v pohárovém předkole. Může se vesele říct: „Nadstavba splnila účel.“

Zároveň však zrovna tento možný skok pořadím byl od začátku nejvíc diskutovaný. Ukázalo se, že se vlastně po třiceti kolech vyplatí skončit někde kolem osmého místa, klidně i na desátém. Takový tým nakonec může získat více než pátý, nebo při určité konstelaci dokonce čtvrtý celek celkového pořadí.

Samozřejmě, Mladá Boleslav si postup zasloužila. Prokázala nejlepší formu a vyhrála klíčový zápas na půdě soupeře. Naopak Baník byl na jaře tragický, nestřílel góly a mohl jen děkovat Liberci, že ho nedokázal předběhnout na páté příčce.

„Pro nás jako klub, který má nějaké podmínky, nějaký kádr hráčů, je nadstavba nevýhodná. Fotbal by měl být konzervativní a nemělo by se nic měnit. Ať si to dělají ty pižlající sporty,“ nebral si servítky ostravský kouč Bohumil Páník.

Co je v boji o poslední pohárové místo problém? V podstatě se jím shazuje dlouhodobá soutěž. Několik měsíců můžete hrát solidně, držet se na dostřel medailovým pozicím a pak přijde jeden zápas, který všechno snažení smete do koše.

„Týmy, které celou sezonu makaly, mohou jen ztratit. Honíte se za pátým místem, jeden zápas vám nevyjde a jste bez pohárů. Za mě je nadstavba totální nesmysl, hned bych ji zrušil,“ prohlásil brankář Baníku Jan Laštůvka.

Ve středu Čech se naopak mohli radovat. Po vlažném vstupu do soutěže totiž druhá polovina sezony včetně nadstavby byla pro Mladou Boleslav šancí na reparát.

Všichni o něco hrají

„Mohli jsme být více v pohodě, protože jsme kromě jedné prohry ve Zlíně vyhrávali a postupovali. Dařilo se nám a byli jsme rozehranější. Z toho pohledu to pro nás bylo asi lepší,“ srovnával brankář Jan Šeda rozpoložení soupeřů v bitvě o Evropu.

Zkušenosti s nadstavbou má už z dob působení v Nizozemsku. „Je to daleko lepší, protože týmy uprostřed tabulky mají o co hrát. Tím se to zatraktivnilo. Musí se to ještě samozřejmě trošku zažít, ale mě osobně to hrozně baví,“ řekl bývalý brankář Waalwijku.

Třeba Teplice právě proti Šedově týmu ukázaly, jak je nadstavba hrozně „baví“: doma ostudně prohrály 0:8. A zklamáním byl také (ne)zájem fanoušků. Na stadiony jich chodilo méně než v základní části.

Proti čtrnácti

Epizoda sama pro sebe pak byla baráž. Jihlava a Brno jakožto zástupci první ligy a Příbram s Karvinou jako celky bojující o udržení v té nejvyšší. Průběh obou dvojzápasů byl skandální. Rozhodčí totiž naprosto evidentně „tlačili káru“ týmům z FORTUNA:LIGY.

Obrácené fauly, neviděné karetní prohřešky a další méně či více viditelné postrkávání Příbrami a Karviné.

„Bylo to sto osmdesát minut zbytečné práce. Je těžké hrát proti čtrnácti. A takto to bude každý rok, pokud nepostoupíte přímo z prvního místa. Je to pro mě další zkušenost, špatná,“ nechápal jihlavský kouč Radim Kučera.

Český fotbal měl přinést velkolepé finále v podobě nadstavby. Místo toho opět ukázal, že zůstává prohnilou zábavou, o které se rozhoduje ze zákulisí. Dobrá práce…