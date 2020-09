Nemá cenu po dvou kolech fotbalové ligy vynášet kategorické soudy, ale i ty dva zápasy s Libercem a Spartou leccos naznačily o tom, jak by se mohlo olomoucké Sigmě v peletonu dařit. A co budou klíčové faktory, které budou během roku rozhodovat. Deník vybral pět zásadních bodů.

Sigma Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Hubník zpevnil obranu

I pro případ velezkušeného zadáka platí, že by se zatím nemělo předčasně jásat. S návraty domů to i přes počáteční nadšení často dopadlo neslavně. Už první dva duely však naznačují, že Hubník by měl být trefa do černého.