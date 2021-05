Východočeši na jih Čech jeli s cílem oplatit Dynamu lednovou porážku 0:2 z domácího hřiště. „Máme o to větší motivaci, protože jsme v tom utkání nebyli horším týmem a v určitých pasážích jsme byli i lepší,“ pro Pardubický deník před zápasem uvedl záložník Emil Tischler.

Dynamo minule v Příbrami zlomilo černou sérii jedenácti zápasů bez výhry. „Tři body v Příbrami jsme získali po zásluze, teď ale je třeba je potvrdit i doma,“ zdůraznil trenér David Horejš.



Domácí šli do zápasu bez vykartovaného stopera Martina Králíka, kterého nahradil Maksym Talovierov. Do utkání lépe vstoupili hosté, jimž patřily úvodní minuty, kdy se útok za útokem valil na Vorlovu bránu a hrálo se převážně na půlce Dynama. Až v 10. minutě se ke slovu dostali i černobílí, když Talovierov to zkusil levačkou zpoza vápna, Hrnčíře v bráně hostí ale příliš nevystrašil.

To krátce nato už pardubický Cadu byl po Valentově ztrátě míče vedoucímu gólu blíž, naštěstí pro Dynamo ale sám před brankářem Vorlem uklouzl a o míč přišel.

Ve 22. minutě zahrozili Jihočeši, když si na Čoličův trestný kop naskočil Novák, hlavou ale mířil nad břevno. To už Jihočeši tlak soupeře přece jen ustáli a síly v poli se vyrovnaly. Nicméně první vyloženou šanci měly Pardubice, ránu Kostky z deseti metrů však Vorel ve 32. minutě reflexivně vyrazil.



Zatímco hostující Kostka velkou šanci nevyužil, fotbalisté Dynama ve 36. minutě ze své první tutovky udeřili: na Čoličův přímý kop si na malé vápno naběhl Alvir a nechytatelnou ranou z první napálil míč k bližší tyči – 1:0!



Také druhou půli začali lépe hosté a v 52. minutě Evertonovu pohotovou střelu k tyči brankář Vorel zneškodnil až na druhý pokus. Další velkou šanci měli hosté v 61. minutě, Everton ale z trestného kopu z hranice vápna poslal balon jen do budějovické zdi.

V této fázi utkání se hrála otevřená partie a útočné akce se střídaly na obou stranách. Hosty podržel po hodině zkušený stoper Jeřábek, jenž po Talovierově hlavičce a následném závaru vykopával míč z prázdné brány.



V závěru utkání se hosté ve snaze s nepříznivým výsledkem něco udělat sáhli k celé řadě změn v sestavě, vyrovnat se jim ale nepodařilo a naopak v 90. min. Čolič pečetil z přímého kopu na 2:0.

Dynamo ČB - Pardubice 2:0 (1:0)



Branky: 36. Alvir, 90. Čolič. Bez karet. Diváci: 623. Rozhodčí: Hrubeš – Mokruš, Kubr. Dynamo: Vorel – Čolič, Havel, Talovierov, Novák – Valenta (37. Čavoš), Havelka (89. Kladrubský) – Alvir, Javorek (79. Diop), Mršič – Brandner (46. Ekpai). Pardubice: Hrnčíř – Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka (87. Sychra) – Jeřábek (79. Pfeifer) – Kostka, Cadu (87. Sláma), Tischler, Ewerton (79. Šimek) – Černý (61. Huf).