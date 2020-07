„Ve vztahu pochybení klubu či samotného hráče směrem ke Krajské hygienické stanici nedošlo,“ řekla Deníku Zuzana Babišová, zástupkyně ředitelky Krajské hygienické stanice Ostrava a dodala: „Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě není informována o případných pravidlech mezi fotbalovými kluby a ligovým výborem LFA, a proto se k jejich případnému porušení nemůže vyjádřit.“

Pode informací Deníku LFA údajně poukazuje na to, že dotyčný hráč měl mít příznaky už dříve a tři dny s týmem trénovat. „Tohle má být zmiňované pochybení, které LFA Opavě vyčítá. Hráč v dotazníku s pracovníkem hygieny měl sdělit, že v pondělí pociťoval únavu,“ řekl Deníku člověk, který je obeznámen se situací ale nepřál si být jmenován. Deník jeho identitu zná. Je ale otázkou, jak se k členům Ligového výboru dostaly informace o dotyčném, když jsou anonymní. „A i kdyby tomu tak bylo, tým by šel do karantény stejně. Navíc samotný hráč si těžko může stanovit diagnózu. A únava, ta může být klidně přičítána náročnému tréninku,“ dodal zdroj.

„Proti tomuto tvrzení se ohrazujeme. Hráč měl příznaky v úterý a celá situace se hned řešila. Věříme, že se vše vysvětlí, takováto obvinění klub očerňují. My máme čisté svědomí,“ podotkl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.