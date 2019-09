Teď je na zkušeném trenérovi Csaplárovi, aby nové tváře zapracoval do mančaftu a vytvořil se Zlína znovu vítězný tým. „Přišli kvalitní hráči, kteří umějí hrát fotbal. Všichni mají za sebou čísla, která jsou předpokladem toho, že nám mohu pomoct. Věřím, že tým jenom nedoplní, ale že náš kádr posílí. Otázkou je, jak dlouho bude trvat adaptace a podobné věci,“ prohlásil kouč Fastavu.

Csaplár přiznává, že některá z posil se objeví už v nedělním zápase proti Spartě. „Vím kdo, ale zatím to nepovím,“ usmívá se. „Hráče neděláme proto, aby seděli na tribuně nebo na lavici. Navíc máme marodku,“ připomíná s vážnou tváří.

Mimo hru je kromě dlouhodobě zraněného Vraštila a Hellebranda také Matejov a Janetzký. Natěšení fanoušci věří, že si ševci se Spartou i bez nich poradí. „Můžeme porazit skoro každého, ale také můžeme skoro s každým prohrát,“ ví Csaplár.

Po Opavě dva drsné nárazy

O atraktivním soupeři, který neprožívá zrovna vydařené období, mluvit vůbec nechce. „Ke všem týmům jsem se vyjadřoval v televizi, kde jsem byl asi čtrnáct let,“ říká. „Nikomu ale nepřeji nic zlého,“ přidává.

Moravané se na neoblíbeného soka připravují stejně jako ostatní protivníky. „Je to podobné jako před Slavií,“ uvedl Csaplár.

Ševci v týdnu trénovali v Otrokovicích, na umělce na Vršavě i na hlavním stadionu. Ve čtvrtek měli volno, od pátku už ale myslí jenom na očekávaný šlágr.

Jiráček a spol. mají proti Spartě co napravovat. Po sladkém triumfu v Opavě 3:0 přišly dva drsné nárazy, nejprve doma s Karvinou a pak v Českých Budějovicích. Dvě nepříjemné porážky poslaly ševce až na dvanáctou příčku, přitom předtím útočili na elitní šestku. „Nechci zažívat další zklamání. Tento klub si jojo výsledky nezaslouží,“ je přesvědčený Csaplár.

Zatímco fanoušci i představitelé klubu po dílčích neúspěších lehce znervózněli, svérázný kouč si dál jede to svoje. „Zlínskému managementu jsem říkal, že se vždycky může spolehnout na to, že neztrácím nervy. Nemám právo na nálady. Jsem zkušený trenér, vyrovnaný člověk, pořád stejný. Nepodléhám výkyvům ani panice,“ tvrdí o sobě a snaží se držet hladinu.

„Pokud vyhrajeme 3:0 v Opavě a všichni jsou v euforii, já každému říkám, že je to sice pěkné, ale nemohu nevidět chyby a nedostatky, které ve hře jsou,“ pravil. „Teď se naopak dvakrát prohrálo a zase je tendence nás zakopat do země a pohřbít nás,“ pokračuje. „V životě jsem zažil ohromný výšky nebo zažil období, kdy jsem byl dole a všichni mi nadávali, smáli se a pomlouvali,“ líčí.

Csaplár hlavně nechce, aby se Zlínu stávalo to co v minulých letech. „Pokaždé, když klub měl zasmečovat, tak selhal,“ tvrdí. „Ať už to bylo pod Honzou Kameníkem v Mladé Boleslavi, pod Romanem Pivarníkem loni na jaře nebo ve druhé lize, když bojoval o postup,“ říká. „Zlín v minulosti vždy šel nahoru a nadechl se, pak to ale nezvládl. Já jsem sedmý trenér v pořadí, kterého to tady potkalo,“ připomíná.

Podle bývalého trenéra Liberce, Slavie a Příbrami by si klub zasloužil hlavně stabilitu.

Jak na tom momentálně je, ukáže bitva se Spartou. Bude to nahoru, nebo dolů?

FORTUNA:LIGA, 9. kolo –

FC Fastav Zlín (12.) – AC Sparta Praha (8.)

Výkop: zítra v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský (Dubravský)

Ligová bilance: 7-6-15

Poslední zápas: 0:2 (67. Hložek, 70. Tetteh, 8. dubna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Hlinka, Buchta, Azackij – Džafić, Jiráček, Folprecht, Podio, Čanturišvili – Wágner, Poznar.

Sparta: Nita – Sáček, Kaya, Hancko, Hanousek – Hložek, Hašek, Madjeck, Kanga, Plavšic – Tetteh.

Tip deníku: 2:2